Das ganze Jahr 2019 steht in Neuburg im Zeichen der 800-Jahrfeier. So auch das Programm der 53. Saison des Neuburger Karneval Clubs (NKC). Den Anfang machte ein bekanntes Gesicht: Faschingsbürgermeister Frank Daschke und die Funkengarde. Er begrüßte das Publikum und stellte klar, „dass es sich lohnt, sich zu engagieren. Denn wer sich engagiert, bekommt auch immer was zurück“.

Erste gemeinsame Rede

Das Prinzenpaar Stefanie Turloff und Mathias Fritz bei ihrem Einmarsch. Quelle: Katja Peters

Den Schlüssel für Spaß und gute Laune überreichte er an das neue Prinzenpaar Stefanie Turloff und Mathias Fritz. Beide hatten sich bestens vorbereitet. Als erstes Prinzenpaar der NKC-Zeitrechnung verlasen sie gemeinsam eine Rede. „Das hat es in 53 Jahren noch nicht gegeben“, stellte Präsident Rainer Rosenberg fest. Er blickte zurück auf 2018 und nahm die neue Datenschutzverordnung gehörig auf die Schippe.

Der Präsident machte eines klar: „Nur ein Narr kann den Oberen die Wahrheit sagen!“ Die Wahrheit wollte Bernd Bruzzler, alias Thomas Seeheid, auch seiner Freundin Rosi mal sagen. Aber wie schon zu seiner Abiturprüfung hatte er auch dieses Mal nichts vorbereitet. Er gab die Vorzüge einer Salatgurke, aus Sicht einer Frau, zum Besten und zog sich mit der Feststellung, dass Männer mehr Hirn haben als Frauen und die Auswirkungen davon, die Ungnade des Publikums auf den Hals. Aber dagegen hilft ja bekanntlich „Expecto Patronum“. Was das genau ist, wollte Rainer Rosenberg noch in Erfahrung bringen. Denn nach dem Bruzzler stand schon die Armee in den Startlöchern.

Funkengarde heizt ein

Die Funkengarde tanzte ihren Showtanz in Camouflage-Outfits. Damit heizte sie die Stimmung ordentlich ein. Trainerin Anja Kretschmar, Frank Daschke und Elferrat-Mitglied Olaf Nitz bekamen anschließend aus den Händen von der richtigen Bürgermeisterin Heidi Teichmann die Ehrenmedaille zur 800-Jahrfeier für ihr ehrenamtliches Engagement überreicht.

Französisch (un)bekannt

Neuzugang Horst Heise aus Mainz zelebrierte die deutsch-französische Freundschaft. Quelle: Katja Peters

Ein Vertreter der deutsch-französischen Freundschaft war extra aus Neubourg aus dem Elsass angereist – Hans Müller, alias Horst Heise. Er erklärte, warum es seit der Kohl-Regierung Schraubverschlüsse an Weinflaschen gibt und hatte festgestellt, dass Französisch als Sprache sehr wenig bekannt sei, als Sexpraktik dafür umso mehr. „Das zu ändern ist wohl Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten.“

Der 65-jährige Horst Heise ist erst kürzlich aus Mainz nach Neuburg gezogen und hat sich den Narren angeschlossen, obwohl er in der Karnevalshochburg immer nur Zuschauer und nicht aktiv war. Das hat sich in Neuburg zum Glück geändert. Seine Bütt hatte er selbst geschrieben und mit dem Dialekthumor viele Lacher auf seiner Seite.

Ehepaar mit Hänger

Über „liederliche Frauen“ unterhielt sich das Ehepaar Annemarie & Horst, alias Petra Block und Bernd Seeheid. Das ungleiche Paar brachte die über 300 Zuschauer schon beim ersten Anblick zum Lachen. Die Nervosität war bei „ Horst“ wohl dann doch etwas groß. „Jetzt häng ich fest“, sagte er und „Annemarie“ konterte: „Aber nicht in mir.“ Die Aufregung war so sympathisch und die Improvisation von Petra Block so cool, dass es so aussah, als gehörte es dazu.

Olaf Nitz (von links), Anja Kretschmer und Frank Daschke wurden für ihr ehrenamtliches Engagement mit der Ehrenmedaille der 800-Jahrfeier ausgezeichnet. Quelle: Katja Peters

Anschließend tanzte sich das Damenballett durch die musikalischen 90er-Jahre, ehe Peter Schirrmann einen Einblick in sein Leben als Gas-Wasser-Schei…, ach nein, -Sanitär-Installateur, gab. Er grübelte oft, wie viele Duschen man mit dem Silikon aus Brüsten wohl abdichten könne. Wie man aus dem Fachkräftemangel im Männerballett eine Tugend machen kann, zeigten zum Abschluss die Möppi’s. Sie nahmen die übrig gebliebenen vier Männer einfach auf und studierten mit ihnen zusammen ihren Showtanz ein. Eine gelungene Combo, die das Publikum mit viel Applaus honorierte.

Am 2. März um 20 Uhr findet die letzte Faschingsveranstaltung in dieser Saison statt. Dafür gibt es noch einige Karten (www.neuburger-karnevalclub.de).

