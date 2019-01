Neuburg

Der Neuburger Karneval-Club 1960 feiert in den nächsten Wochen mehrfach: Am 16. und 23. Februar sowie am 2. März finden die Hauptveranstaltungen statt. Ein Motto haben sie nicht, jedoch werden auch in diesem Jahr kreative Kostüme belohnt. Die drei besten Verkleidungen pro Veranstaltungsabend werden prämiert. Das gilt auch für die Senioren, für die es eine eigene Party gibt: am Sonntag, dem 17. Februar, ab 15 Uhr. Der Kartenvorverkauf bei der P. Daschke GmbH (Telefon 038426/20166 ) läuft.

Das Maskottchen "De Nieborger" mit Bürgermeisterin Heidrun Teichmann bei der Eröffnung der Faschingssaison. Quelle: Thomas Hartig

Für Senioren von außerhalb, die mitfeiern wollen, besteht die Möglichkeit, über die BusBetriebe Wismar (Telefon 03841/213969) ein Ausflugspaket (Karte inklusive Kaffee und Kuchen sowie Transport) zu bestellen. Auch an den Nachwuchs wurde gedacht. Der beliebte Kinderkarneval wird am Sonntag, den 24. Februar, ab 14.30 Uhr gefeiert. Der Eintritt für diese Veranstaltung ist vor Ort zu zahlen.

OZ