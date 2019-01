Am Schwarzen Busch

Leichtes Spiel für den Bagger am Schwarzen Busch. Die alte Aussichtsplattform ist schnell abgerissen. Kein Wunder, das Holz war marode. Am Dienstag haben damit die Arbeiten zum Bau einer neuen Aussichtsplattform begonnen. „Dieser Strandaufgang ist unsere Visitenkarte“, so Poels Kurdirektor Marcus Frick. Zusammen mit Bürgermeisterin Gabriele Richter (ptl.) sprach er vor Ort mit der Baufirma René Fenske aus Neukloster noch einige Details ab.

Die alte Anlage stammt aus dem Jahr 2001 und war längst verschlissen. Nach fast drei Jahren Planungszeit und viel Behördenbürokratie hat nun der Rückbau begonnen. Außerdem werden notwendige Baumschnittarbeiten durchgeführt. In den nächsten Tagen und Wochen wird der barrierefreie Strandzugang mit Besucherplattform neu errichtet.

Zu den Arbeiten gehört das Rammen zwei Meter langer Kunststoffpfähle. Darauf wird eine Unterkonstruktion aus recyceltem Kunststoff errichtet. Den oberen Abschluss bilden Bohlen aus Eiche. In den Bohlenbelag werden Orientierungsleuchten eingelassen. Außerdem werden Bänke und ein Fernrohr aufgestellt. Bis Ende März 2019 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Die Kosten belaufen sich auf rund 106000 Euro. Davon werden 85 Prozent aus den Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds gefördert. Den Fördermittelbescheid für den neuen Holzsteg mit Aussichtsplattform hatte die Ostseegemeinde Ende September 2018 vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt erhalten. Die Gemeinde Poel steuert rund 16000 Euro bei. Material aus Kunststoff wird eingesetzt, damit Steg und Plattform länger halten als beim ersten Mal.

Heiko Hoffmann