Wismar

Wenn schon, denn schon: Wenn die Poeler Straße ab Juni 2019 wegen der neuen Straßenunterführung komplett für den Autoverkehr gesperrt wird, dann wird die Brücke über den Wallensteingraben in der Poeler Straße komplett neu errichtet.

„Damit wollen wir vermeiden, dass es in der Straße zu einer zusätzlichen Sperrung kommt“, so Bausenator Michael Berkhahn (CDU). Zuständig für die neue Brücke ist die Stadt, bei der Straßenunter- und Bahnüberführung ist es die Deutsche Bahn. Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) spricht von „verkehrsmäßigen Herausforderungen“ in der Poeler Straße und nennt es „klug“, dass der Bau der neuen Brücke in die Zeit der ohnehin geplanten Vollsperrung fällt.

Die Kosten für die Brücke und den Ausbau der Straße auf einer Länge von 170 Metern belaufen sich auf rund 1,8 Millionen Euro. Das Land fördert die Maßnahme mit rund 1,1 Millionen Euro.

Wallensteingraben wurde umverlegt

Laut eines alten Brückenbuches wurde das Bauwerk Ende der 1950er-Jahre errichtet. Damals verlief der Wallensteingraben noch im Bereich Lokschuppen/Bahnübergang. Wegen der besseren Anbindung des Seehafens an das Schienennetz wurde der Wallensteingraben umverlegt. Bei einer Prüfung der Brücke im Jahr 2012 wurde ein „kritischer Zustand“ bescheinigt. Rein rechnerisch hält die Brücke noch drei, vier Jahre. Nun wird der Neubau im Zuge der Bahnüberführung vorgezogen. Die Stadt erneuert die Poeler Straße bis Höhe Kreuzung Rabenstraße, dann schließt die Maßnahme der Bahn an, die von der Kreuzung Rabenstraße bis zum Poeler Tor reicht. „Es wird alles aus einem Guss gemacht“, sagt Peter Rittemann, Abteilung Verkehrsanlagen der Stadt.

Behelfsbrücke

Ganz ohne Brücke geht es aber dennoch nicht. Für Anlieger und Baustellenfahrzeuge wird eine einspurige Behelfsbrücke über den Wallensteingraben führen – mit einseitigem Fuß- und Radweg. Die Brücke wird stadtauswärts auf der rechten Seite über das Grundstück führen. Mit dem Eigentümer des Grundstücks besteht Einvernehmen.

Neue Leitungen unter Wallensteingraben

Den Anfang der Bauarbeiten für die neue Brücke machen ab Herbst umfangreiche Umverlegungen von Leitungen. Daran sind der städtische Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb mit rund 580 000 Euro und die Stadtwerke mit rund 240 000 Euro beteiligt. Sämtliche Leitungen verlaufen jetzt noch unmittelbar unter der Gewölbebrücke. Damit ist dann Schluss. Ein neuer Versorgungskanal wird unter dem Wallensteingraben – stadtauswärts auf der linken Seite – verlaufen. Im nächsten Schritt wird die Behelfsbrücke errichtet. Diese wird in Betrieb genommen, wenn die Poeler Straße wegen der neuen Straßenunterführung für den Autoverkehr komplett gesperrt wird.

Straße ein Jahr für Autos gesperrt

Das ist nach jetzigem Stand ab Juni 2019 und für die Dauer eines Jahres vorgesehen, so die Bahn. Wie die OZ berichtete, beginnen in den nächsten Wochen drei Maßnahmen für das Millionenprojekt: das Verlegen von Schutzrohren in Höhe der Unterführung, das Verlegen sämtlicher Versorgungsleitungen zwischen Rabenstraße und dem alten Stellwerk sowie Sicherung und Abriss von Häusern in der Poeler Straße.

Heiko Hoffmann