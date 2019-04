Die Backboard Blues Band tritt am Sonnabend, 4. Mai, von 11 bis 16 Uhr Am Schwarzen Busch auf der Insel Poel anlässlich des Sandburgenwettbewerbs in der Fußgängerpromenade auf. Abends spielt die Band an Bord der „Poeler Kogge“ in der Wismarbucht. Fünf weitere Auftritte an Bord werden folgen. Am 11. Mai wird die neue CD ab 20 Uhr in „ Bensons Grill & Bar“ (ehemals Sportlerheim) in Kirchdorf auf Poel vorgestellt.

Die CD kostet zehn Euro. Erhältlich ist sie in Wismar in der Sargmacherstraße 5 im Laden „Spezialitäten am Turm“.