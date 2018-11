Karow

Potenzielle Häuslebauer dürfen sich freuen. In Karow, Gemeinde Dorf Mecklenburg, ist ein weiteres Baugebiet geplant. 35 bis 39 Grundstücke sollen ab Mitte nächsten Jahres erschlossen werden. Die Investoren hoffen auf das Interesse vor allem von Familien.

Die Anbindung wird über die B 106/Schweriner Straße erfolgen. Kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Wismar ist rechter Hand die Zufahrt zum neuen Baugebiet bereits angedeutet. Es grenzt im Osten an den Rosenthaler Weg und schließt im Süden an das jüngst entstandene kleine Wohnareal im Lindenweg an. Hier entstanden von Frühjahr 2016 bis Sommer 2017 vier Doppelhäuser und 17 Eigenheime. Erschlossen wurde das Gebiet von der Hecht & Zucker Grundstücksverwaltungs GbR in Hohen Viecheln.

Siebenstellige Investition

„Fortsetzung folgt“, versprachen seinerzeit die beiden Geschäftsführer. Michaela Hecht und Michael Zucker investieren einen siebenstelligen Betrag in „Karow 2“, wie sie es nennen. Den Grundstein für das neue Wohngebiet legten sie in diesem Jahr. Dafür arbeiteten sie mit der Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg zusammen und in bewährter Weise mit dem Wismarer Büro für Architektur und Bauleitplanung und der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest als Finanzpartner.

Rabatt für Familien mit Kindern

Mit Beginn des nächsten Jahres soll der Verkauf der Baugrundstücke starten. Sie sind zwischen 700 und 1200 Quadratmeter groß geplant. „Die Parzellierung ist aber noch nicht festgeschrieben“, sagt Michael Zucker. „Wir wollen familienfreundlich große Grundstücke anbieten.“ Der Quadratmeterpreis beträgt 95 Euro. „Auch hier kommen wir Familien entgegen. Wir gewähren ihnen je Kind einen Rabatt von fünf Euro pro Quadratmeter“, informiert Zucker, der auch Geschäftsführer eines Industrieunternehmens in Neukloster ist.

Keine Bauträgerbindung

Er hofft, dass im Juni/Juli die Erschließungsarbeiten beginnen können. „Wenn alle beteiligten Behörden, Ämter und Partner weiterhin so verlässlich zusammenarbeiten, wird das gelingen.“ Wie auch im ersten Areal im Lindenweg sollen die Bauherren parallel zur Erschließung loslegen können, etwa ab September. Eine Bauträgerbindung ist nicht vorgesehen. Die Hecht & Zucker GbR möchte, dass auch im neuen Wohngebiet ein abwechslungsreiches Bild entsteht. So sind laut Bebauungsplan Ein- und Zweigeschosser möglich, Eigenheime im Bungalowstil genau so wie anderthalbgeschossige Häuser mit Sattel- oder Walmdach und Doppelhäuser.

Großer Spielplatz vorgesehen

Auf Wunsch der Gemeindevertretung wird die Wohngebietsstraße als Sackgasse am Rosenthaler Weg enden und dieser nur zu Fuß erreichbar sein. „Dadurch erzielen wir eine Verkehrsberuhigung, die Sicherheit schafft und den familienfreundlichen Charakter des Wohngebiets unterstreicht“, erklärt Zucker. Nicht zuletzt ist ein mit 1300 Quadratmetern großzügiger Spielplatz geplant.

Der Vorentwurf für den Bebauungsplan wird Ende November im Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen ausgelegt. „Unser Ziel ist es, dass der B-Plan im Februar oder März genehmigt wird“, sagen die beiden Geschäftsführer. Bereits im Sommer 2016 hatten sie die Verhandlungen mit der Erbengemeinschaft begonnen. „Sie besteht gefühlt aus mehr als dreißig Personen“, sagt Michael Zucker.

Wie beim ersten Areal arbeiten die Investoren mit den gleichen Partnern und Firmen zusammen, so auch mit dem Immobilienbüro von Christiane Bartz in Wismar, Telefon 03841-2579100. Bei ihr hätten sich bereits elf Interessenten gemeldet.

Haike Werfel