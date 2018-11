Wismar

Voller Rathaussaal zur Informationsveranstaltung über die neue Hochbrücke. Mehr als hundert Wismarer wollten am Dienstagabend aus erster Hand erfahren, wie der Planungsstand des Straßenbauamtes Schwerin für ein Ersatzbauwerk ist. Die Hochbrücke ist Teil der Landesstraße 12, deshalb ist das Land für das Bauvorhaben zuständig.

1970 als damals längste Spannbetonbrücke der DDR errichtet, trägt sie heute nicht mehr die Last, weshalb der Verkehr im September 2011 eingeschränkt wurde. René Müller vom Verkehrsministerium sprach von etwa 50 Jahren Standnutzzeit der Brücke. Aufgrund von Setzungserscheinungen an ihren Stützen und Widerlagern betrage die Restnutzungsdauer nur noch weniger als zehn Jahre. Bisher sind Voruntersuchungen und Vorplanungen gelaufen. Im kommenden Jahr soll die Entwurfsplanung beginnen und ab 2020/21 das Planfeststellungsverfahren. Das kann laut Müller schnell gehen oder auch mehrere Jahre dauern. Für solche Großprojekte hat die Straßenbauverwaltung des Landes eine Projektgruppe gebildet. Sie soll nun auch das Vorhaben Ersatzbauwerk für die Hochbrücke in Wismar vorantreiben.

Zur Galerie Das Straßenbauamt des Landes informierte im Wismarer Rathaus über die Vorplanungen zum Ersatzneubau der Hochbrücke.

Der Leiter Dr. René Firgt und Christoph Klaeser vom beauftragten Ingenieurbüro stellten den interessierten Wismarern die acht Varianten für das Ersatzbauwerk vor – Brücken- wie auch Unterführungslösungen, insgesamt zwölf Linienführungen. Sie erläuterten den Abwägungsprozess, in dem sie eine Vorzugsvariante ermittelt haben. Dabei wurde die Verkehrsprognose für Wismar im Jahr 2030 berücksichtigt, die allgemeine Verkehrslage beurteilt, die Kosten und die Umweltverträglichkeit für Menschen, Tiere und Pflanzen untersucht sowie die Verkehrsführung während der zwei bis zweieinhalbjährigen Bauzeit bewertet.

Nach diesen Gesichtspunkten bevorzugt das Land die Variante 4 und schließt sich damit der von der Stadt favorisierten Lösung an: eine Brücke, die südlich der vorhandenen verläuft. Sie streift den Parkplatz Kanalstraße, führt über das Wismaria-Gelände, sodass die Ruine abgerissen wird, wird über den Mühlenteich gebaut und mündet in den Knotenpunkt Rostocker Straße/Philosophenweg. Die Brücke ist mit 220 Metern kürzer als die jetzige, was Baukosten spart. Durch die Linienführung würde sie deutlich mehr Menschen vom Verkehrslärm entlasten. Auch das Wismarer Welterbe, die Altstadtsilhouette, würde nicht beeinträchtigt. Bislang ist geplant, die Brücke mit zwei 3,25 Meter breiten Fahrspuren und beidseitigem Rad- und Gehweg – zusammen 3,40 Meter breit – zu bauen. Die Gesamtbreite des Bauwerks zwischen den Geländern beträgt 14,80 Meter.

In der anschließenden Diskussion verwies Wismars ADFC-Chefin darauf, dass auf der jetzigen Brücke kaum Rad- und noch weniger Fußverkehr stattfindet. Radfahrer und Fußgänger würden stattdessen die alte Rostocker Straße nutzen. Marie-Anne Schlaberg regte an, auf die Deutsche Bahn einzuwirken, hier anstelle des Tunnels eine zumutbare Lösung zu schaffen. Und eine schöne Promenade zu schaffen, so die Idee einer weiteren Einwohnerin.

Auf die Kritik mehrerer Bürger, mit der Brücke in das Naturschutzgebiet einzugreifen, antwortete Landschaftsarchitektin Dörte Böhnke: Unteruchungen hätten ergeben, dass durch eine Unterführung unter dem Mühlenteich mit dem Setzen von Spundwänden in sehr großer Tiefe (wegen des hohen Grundwasserstandes) der Eingriff in den Boden- und Wasserhaushalt größer sei als bei einer Brücke.

Ursula Heße wollte wissen, wer festlegt, dass die neue Brücke wieder für Fahrzeuge über zwölf Tonnen zugelassen wird. Jetzt sei es ruhig für die Anwohner, weil Schwerlaster nicht über die Hochbrücke fahren dürfen. Eine öffentliche Straße ist für den allgemeinen Verkehr gewidmet, erklärte Ministeriumsmitarbeiter René Müller. Die untere Verkehrsbehörde kann Einschränkungen festlegen, etwa wegen Lärmbelästigung. Der Verkehrslärm werde aber unter den Grenzwerten bleiben, versicherte Firgt.

Eberhardt Blei reagierte auf Müllers Ankündigung, das Land wolle die L 12 nach dem Brückenneubau eventuell herabzustufen und damit die Baulast der Stadt übertragen. Wie passt dies zu dem laut Prognose zunehmenden Verkehr?, fragte Blei. Sönke Reimann forderte den Bürgermeister auf, alles „gegen eine Hochbrücke für unsere Enkel“ zu tun. Thomas Beyer (SPD) versicherte daraufhin, dass die Stadt die Herabstufung nicht klaglos hinnehmen werde.

Alle Unterlagen zur Hochbrücke können im Internet eingesehen und heruntergeladen werden: www.strassenbauverwaltung.mvnet.de

Haike Werfel