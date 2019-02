Kirchdorf

Gerade einmal zwei Tage hat die Insel-Praxis geöffnet. Kein Wunder also, dass der Ansturm riesig ist. Hunderte Patienten wollen in die Kirchdorfer Sporthalle, um sich verarzten zu lassen – von den Poeler Narren. Denn die feiern in dieser Saison bis der Arzt kommt. Premiere der ersten Behandlungsrunde ist am Freitag gewesen – vor 130 Senioren der Insel. Und die haben schon eine Stunde vor Beginn des Show-Programm ordentlich geschunkelt. Sehr zur Freude von Jana Settgast, Vorsitzende des Poeler Faschingsclubs: „Das Motto finden wir immer sehr schnell. Diesmal hat es nur zehn Minuten gedauert.“

Und zum Arzt müssen viele Poeler – unter anderem der Tankwart von Niendorf. Der braucht eine Psychotherapie, weil er nicht mehr weiß, ob seine Tankstelle nun alt ist oder doch neu und nur wie die alte aussieht? Helfen soll ihm eine Gesangstherapie. Auch die „Crazy Boys“ singen und tanzen dazu – auf Anordnung des Arztes (gespielt von Heiko Settgast), obwohl sie durch einen Unfall an Armen und Beinen verletzt sind. Die Hüften wie im Filmklassiker „ Dirty Dancing“ schwingen ein junger Doktor und seine Schwester, die so beweisen, dass es einigen Praxen zu Affären kommt. Dabei wagen sie sich sogar an die Hebefigur und werden mit viel Applaus belohnt – wie alle Darsteller. 24 Mitglieder hat der Verein zurzeit – die jüngsten sind Greta (8) und Yannik (14). Sie sind natürlich auch am Sonnabend dabei – bei der zweiten ausverkauften Vorstellung.

Um das Publikum zu begeistern, haben die Narren regelmäßig vor ihren Auftritt geübt. Jeden Sonntag. „Und dann haben die einzelnen Gruppen auch noch für sich trainiert“, berichtet Jana Settgast. Sie spielt eine Privatpatientin, die der Arzt (ebenfalls gespielt von ihrem Ehemann Heiko) erst behandeln möchte, wenn sie genug Rotwein getrunken hat. Sie geht jeden Tag in die Praxis, weil sie dann Neues erfährt, das sie weitererzählen kann. Dafür wartet sie auch gerne einige Stunden, bis sie endlich vom Doktor aufgerufen wird. „Das Programm wird von Jahr zu Jahr besser“, lobt Besucher Karl Gems.

Kerstin Schröder