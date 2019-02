Kirchdorf

Fußball ohne Ball ist kompliziert wie Drachensportboot ohne Boot. So jedenfalls ging es bisher den Dachenbootsportlern von der Insel Poel. Zum Training mussten über 30 Kilometer nach Warin zurückgelegt werden. Der dortige Drachenbootverein Warin/ Neukloster ist 2004 gegründet worden. Auf dem Großen Wariner See konnten auch die Poeler trainieren.

Gemeinsam für den Drachenbootsport auf der Insel (v. l.): Martina Tegtmeier (SPD-Landtagsabgeordnete), Torsten Paetzold (Vereinschef Poeler SV), Sportministerin Birgit Hesse, Gemeindevertretervorsteher Bodo Köpnick, Bürgermeisterin Gabriele Richter, Aenne Möller (Referentin SPD-Landtagsfraktion), Vize-Vereinschef Rüdiger Schulz und Ines Griesberg von den Drachenbootsportlern. Quelle: Heiko Hoffmann

Das wird sich jetzt ändern. „Bis Ostern haben wir ein Boot“, sagt Torsten Paetzold, Vereinschef des Poeler SV. Das Geld ist da. 19180 Euro für Boot, Trailer, Paddel, Schwimmwesten und Plane stehen zur Verfügung. „Das ist sehr gut angelegtes Geld“, so Sportministerin Birgit Hesse ( SPD) bei der Übergabe des Zuwendungsbescheides. Die Finanzmittel stammen aus dem Strategiefond des Landes. Darauf haben die Landtagsabgeordneten bei bestimmten Vorhaben Zugriff. So auch Martina Tegtmeier ( SPD). Sie hofft, dass sich neben den Erwachsenen auch Kinder und Jugendliche für den Sport begeistern.

Eingefädelt hatte die Förderung die Poelerin Aenne Möller. Die Referentin der SPD-Landtagsfraktion, die sich im November für das Bürgermeisteramt auf der Insel beworben hatte, wusste um die Not der Drachenbootsportler. „Die Poeler nehmen an Rennen teil, haben aber kein Boot und trainieren in Warin. Ich dachte mir, das muss sich ändern. Jetzt freue ich mich, dass es geplappt hat“, so Aenne Möller, die künftig auch den Sport betreiben möchte.

"Wir freuen uns riesig und hoffen auf weitere Interessenten für unseren Sport." Ines Griesberg, Poeler Drachenbootsportlerin Quelle: Heiko Hoffmann

Der Poeler SV zählt 370 Mitglieder. Fußball, Volleyball, Reiten und Laufen sind etabliert. Der Drachenbootsport befindet sich noch im Aufbau und soll eine Abteilung werden. Mit dem Finanzschub im Rücken sagt Drachenbootsportlerin Ines Griesberg: „Wir freuen uns riesig über die Unterstützung und hoffen auf weitere Interessenten für unseren Sport.“ 20 Leute passen ins Boot, häufig bilden Frauen und Männer ein gemeinsames Team. Wer Lust hat, kann sich bei Vereinschef Torten Paetzold melden (Tel.: 0177-6766714). Erste Feuertaufe sollen die Wismarer Hafentage im Juni sein. Zweiter Höhepunkt sind im August die Drachenbootrennen in Warin. Trainiert wird künftig in der Kirchsee. Über die Slipanlage im Kirchdorfer Hafen kann das Boot ins Wasser gelassen werden.

Bürgermeisterin Gabriele Richter (ptl.) freut sich über den sportlichen Zuwachs für die Insel: „Ich danke allen Beteiligten. Vereine halten das gesellschaftliche Leben aufrecht. Der Poeler SV lebt von seiner Vielfalt, jetzt noch ein Stück mehr.“

Im Jahr 2023 feiert der Poeler Sportverein sein 100-jähriges Jubiläum. „Wir haben noch einiges vor“, blickt Torsten Paetzold in die Zukunft. Bis zum Jubiläum soll ein neues Vereinshaus gebaut werden. Auch den Neubau der Sporthalle bis dahin wolle der Poeler SV tatkräftig ankurbeln. Mit dem Geld für das Drachenboot hat das Jahr 2019 schon gut begonnen. Im Frühjahr soll der Sportplatz am Kaltenhöfer Weg eine Flutlichtanlage bekommen. Zu den sportlichen Höhepunkten zählt der zehnte Poeler Abendlauf am 10. August.

Heiko Hoffmann