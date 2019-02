Kirchdorf

„Der Nächste bitte – feiern bis der Arzt kommt! Dieses Jahr nehmen die Mitglieder des Poeler Faschingsclub „Fischköpp Ahoi“ das Motto sehr ernst. Krankenhausaufenthalt, Besuch in der Notaufnahme und grippebedingte Krankschreibungen lassen aus dem diesjährigen Motto Realität werden. Aber alle haben sich zum Glück wieder aufgerappelt und wollen jetzt am 15. und 16. Februar wieder das Publikum bespaßen.

Die letzte Probe haben sie hinter sich gebracht. Ab Donnerstag sind dann wirklich alle im Faschingsfieber. Die Kirchdorfer Sporthalle muss mit Teppich und Tischen sowie Bänken ausgestattet werden, der Himmel für die kuschelige Atmosphäre wird eingezogen, das Bühnenbild wird arrangiert und auch an der Dekoration wird nicht gespart. Außerdem müssen zahlreiche Kostüme in der Umkleidekabine verstaut werden. Damit niemand verdursten muss, wird eine Umkleidekabine in Barbereich mit Tresen umgewandelt.

Die Gäste können sich auf humorvolle Wartezimmergespräche freuen, Tipps zu lebensverkürzenden Maßnahmen und sie erleben einmalige Krankengymnastik, bei dessen Anblick man am liebsten gleich selbst aufspringen und mitmachen möchte. Wie immer gilt auch hier: „zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Faschingsarzt oder Apotheker“.

Als Musikmacher ist erstmalig der Lokalmatador DJ Eddy dabei. Alle regulären Eintrittskarten für die beiden Faschingsveranstaltungen sind vergriffen. Es wird jedoch noch ein Kontingent von je 30 Karten an der Kasse hinterlegt. Das Ticket für den Seniorenfasching am Freitag ab 15 Uhr kostet 9 Euro, der Fasching für jedermann am Sonnabend ab 20 Uhr kostet 13 Euro.

OZ