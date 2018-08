Wismar/Wismar

Was für ein Fest bei bestem Sonnenschein! Die Poeler haben das ganze Wochenende lang gefeiert und Hunderte Besucher sind nach Kirchdorf gekommen – trotz heißer Temperaturen um die 30 Grad Celsius. Wegen denen haben die Mitglieder des Seniorentrachtenchors bei ihrem Auftritt am Sonnabendmittag auch darauf verzichtet, ihre schweren Trachten anzuziehen: „Dafür ist es hier im Festzelt einfach zu heiß “, erklärt Moderator Heiko Settgast dem Publikum. Zuvor hat er bei einer Tombola Geld für die Restaurierung des Apostelfensters der Poeler Inselkirche gesammelt. Alle Lose wurden verkauft – der Erlös: 800 Euro.

Besonders beliebt bei den Kindern: die Hüpfburg und ein Surf-Simulator. Auch Hannah (9) wagt sich aufs Surfbrett, mit dem man normalerweise über die Meeres- wellen gleitet. Im Poeler Hafen steht es allerdings auf einem Luftkissen und bewegt sich. So können Kinder und Erwachsene ausprobieren, ob sie sich auf dem Surfbrett halten können. Hannah schafft es für ein paar Sekunden. Dann fällt sie hinunter. Doch das Urlauberkind hat trotzdem Spaß und steigt immer wieder auf den Simulator – genau wie viele andere Besucher. „Dann kann ich vielleicht bald richtig surfen“, sagt Hannah. Ein paar Meter weiter ist ein Wasserbecken aufgebaut worden. Darin befinden sich zwei riesige, mit Luft gefüllte Walzen. In die können die Kinder hineinklettern und dann wie in einem Hamsterrad darin umherlaufen und so draußen das Wasser zum Spritzen bringen. Minnie Vogel (5) krabbelt durchs kleine Eingangsloch und läuft los. Das Mädchen aus Thüringen ist begeistert: „Das macht Spaß!“

An einem der vielen Verkaufsstände steht Jörg Sültmann. Der Künstler vom Salzhaff verkauft Bilder und Tassen mit Motiven von der Insel Poel – dem Leuchtturm und den Fischkuttern, von denen es viele „leider nicht mehr gibt“, bedauert Sültmann. Auch musikalisch wird den Gästen einiges geboten. Bekannte maritime Klänge sind im Festzelt am Sonntag – beim 13. Landesshantychortreffen – zu hören gewesen. 150 Musiker haben die Landrätin von Nordwestmecklenburg, Kerstin Weiss (SPD), Poels Bürgermeisterin Gabriele Richter und Jessica Schakau als amtierende Rapskönigin begrüßt – zusammen mit Moderator Horst Edom vom Wismarer Shantychor Blänke. Fünf Chöre – drei aus Mecklenburg-Vorpommern, einer aus Schleswig-Holstein und einer aus Bremen – haben die Gäste auf eine musikalische Seereise entführt – Mitschunkeln und Mitsingen inklusive.

„Die Shantychöre bewahren ein Kulturgut“, sagt die Landrätin und dankte denen, die sich mit viel Enthusiasmus für die Musik engagieren. Und Bürgermeisterin Gabriele Richter ergänzte: „Maritime Musik erklingt am schönsten, wenn die Kulisse stimmt – wie am Hafen Kirchdorf!“ Und die Kulisse für dieses Treffen hat gestimmt, genauso wie das, was die Männer musikalisch mitgebracht hatten. Aus Mecklenburg-Vorpommern sangen neben den Wismarer Jungs die „Reriker Heulbojen“ und die „De Fischlänner Seelüd“, aus Bremen kamen der Schifferchor Rekum, aus Schleswig-Holstein der Shantychor Neuengörs. Kein Shantychor, aber dennoch höchst unterhaltsam war der moderne „Hafenpop“ und die „Hamburger Schlager“ mit den Hamburger Lokalpiloten.

Höhepunkt nach sieben Stunden Musik zwischen Heimatliebe und Fernweh war das gemeinsame Singen aller fünf Chöre. Viele Zuhörer bekamen Gänsehaut, als die Musiker zusammen das bekannte Lied „Ostseewellen“ sangen. 150 Männer aus verschiedenen Regionen zeigten sich vereint durch die Liebe zur maritimen Musik und das gemeinsame Singen – das stand gestern unter dem Motto „Zwei Küsten, ein Norden“.„Die Musik macht gute Laune“, sagte Egon Mann (71), Urlauber aus der Nähe von Berlin, und freute sich, so viele Lieder von den Chören nicht nur mitschunkeln, sondern auch mitsingen zu können.

Hollatz Nicole Schröder Kerstin