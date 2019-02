Wismar

Die Wismarer Polizei hat einen Graffiti-Sprayer gestellt. Beamte entdeckten den 27-Jährigen in der Nacht zu Dienstag, nachdem sie den Hinweis erhalten hatten, dass eine Person im Bereich der Ulmenstraße in der Altstadt Graffiti sprühen soll. Als die Polizisten den Mann ansprachen, flüchtete er in die nahe gelegene Gartenanlage. Doch er kam nicht weit. Den eingesetzten Kräften gelang es, den Mann in der Anlage aufzugreifen. Die Spraydosen hatte er während seiner Flucht zwar weggeworfen, diese wurden aber gefunden und sichergestellt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten mehr als 100 Spraydosen, Diese wurden beschlagnahmt.

Das Kriminalkommissariat Wismar hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Gegen den 27-Jährigen wurde bereits Anfang Januar dieses Jahres ein Ermittlungsverfahren wegen einer Sachbeschädigung durch Graffiti eingeleitet.

OZ