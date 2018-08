Wismar

Geschwindigkeitsmessungen machte die Wismarer Polizei am Dienstag. Von 8.15 bis 11 Uhr maßen die Beamten 58 Fahrzeuge in der Dr.-Unruh-Straße. Davon überschritten zwölf Kraftfahrer die erlaubte Geschwindigkeit. Ein Fahrer, der bei erlaubten 30 km/h mit 52 km/h unterwegs war, muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Auf der Landesstraße 102 bei Triwalk stellten die Beamten in der Zeit von 11.15 bis 13.15 Uhr bei erlaubten 60 km/h sechs Geschwindigkeitsverstöße fest. Ein Kraftfahrer überschritt die Geschwindigkeit um 32 km/h. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

OZ