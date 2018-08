Wismar

Auf fünf dunkel gekleidete Personen trafen Polizisten am Sonnabend im St.-Marien-Kirchhof in Wismar. Als das Quintett das Polizeifahrzeug erblickte, rannten die Fünf los. Weil sie der Aufforderung, stehen zu bleiben, nicht nachkamen,folgte die Streifenwagenbesatzung der Gruppe und hielt zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren an. Nach einer Begründung für ihre Flucht gefragt, konnten sie keinen konkreten Grund benennen. In der unmittelbaren Folge stellten die Beamten in der näheren Umgebung mehrere frische Graffitis an Hauswänden und einem Stromkasten fest. Da sich an der Kleidung eines der beiden zwei Männer augenscheinlich Farbspuren befanden, wurden die beiden Männer durchsucht. Dabei fanden die Beamten graffiti-typische Utensilien und stellten diese und weitere Beweismittel sicher.