Insel Poel

Schon eine halbe Stunde vor Beginn der Vorstellung stehen aufgeregte Kinder mit ihren Eltern Schlange vor der kleinen Kasse an dem auffällig blauen Zelt auf dem großen Parkplatz Am Schwarzen Busch. Sie wollen sich gute Plätze sichern. Denn gleich geht es los und sie sehen „Petterson und Findus“ auf der kleinen Bühne im Zelt des Wolfhager Figurentheaters.

Dieses ist schon seit zwölf Jahren jeden Sommer auf der Insel Poel zu Gast. „Inzwischen erfreuen sich unsere Aufführungen immer größerer Beliebtheit und viele Kinder und Familien sind zum treuen Stammpublikum geworden“, berichtet Puppenspielerin Jessica Kaselowsky. Und: „Die Insel Poel ist für uns mittlerweile fast ein zweites Zuhause geworden.“ Denn nur dort seien sie mit einem wechselnden Programm zwei Monate am Stück zu Gast. „Im Jahr 2009 haben wir während unseres Sommer-Gastspiels auf Poel in Wismar sogar geheiratet“, sagt die 36-Jährige, die bereits in siebter Generation das Theater betreibt. Bis 1847 lasse sich die langjährige Familientradition zurückverfolgen. Inzwischen ist daraus allerdings ein modernes Puppentheater geworden.

Familientradition: Theater seit sieben Generationen

Jessica Kaselowsky und ihr Mann Rinaldo kommen aus der Nähe von Kassel. Beide stammen aus Schausteller-Familien. Sogar zu Kriegszeiten seien Familienmitglieder schon als Schauspieler in Gasthäusern aufgetreten. Nun, sieben Generationen weiter, konzentrieren sich die Macher vor allem auf Theater für Kinder. Und das kommt auf Poel gut an.

„Sogar als Deutschland gegen Südkorea bei der Fußball-Weltmeisterschaft gespielt hat, sind viele Leute zu unserer Premiere gekommen“, berichtet die Mutter von zwei Kindern.

Stücke werden auch von vielen Erwachsenen besucht

Viele Urlauber, die sich die Vorstellungen anschauen, kommen auch wieder – wie auch Familie Eulau. „Wir waren schon vor zwei Jahren hier auf Poel und haben Urlaub gemacht“, sagt Sebastian Eulau, der mit seinen Kindern Valentin und Theo dabei war. Nun waren sie wieder bei „Petterson und Findus“. Und die Zuschauer sind nicht nur Urlauber auf Poel. Auch aus Neubukow und Boltenhagen kämen Feriengäste zum Theaterzelt.

Und: „Wir haben zudem auch immer mal Erwachsene, die ohne ihre Kinder vorbeikommen“, weiß Jessica Kaselowsky. Für sie sei das auch ein Zeichen dafür, dass die Vorstellungen bei allen gut ankommen. Sie verrät außerdem: „Wir planen, künftig auch ein Stück für Erwachsene ins Repertoire aufzunehmen – ,Das kalte Herz’.“

Ein halbes Jahr auf Theater-Tournee

Die Puppen für all die Geschichten stammen übrigens von einer Berliner Künstlerin, die Stoffpuppen kommen aus Köln. Insgesamt hat die Familie Kaselowsky an die 150 dieser Puppen in ihrer Sammlung. „Wir haben immer viele dabei, aber die meisten sind zu Hause.“ Und ihr Zuhause, das sieht die Theaterfamilie eigentlich nur von Ende November bis Anfang April. „Den Rest des Jahres sind wir unterwegs“, sagt Jessica Kaselowsky.Mit dabei sind auch die beiden Kinder. Sohn Gerardo übernimmt schon jetzt einige Aufgaben im Familienbetrieb. Auch eine kleine Rolle bei einem der Puppenspieler hat er schon gespielt. „Früher haben die Kinder häufig die Schule wechseln müssen – je nachdem, wo wir gerade aufgetreten sind“, berichtet ihre Mutter. Heute geht alles viel einfacher. Sohn und Tochter haben zuletzt online Schule gehabt und über das Internet Unterricht gehabt. Und das mit Erfolg: „Beide haben gute Noten“, freut sich Jessica Kaselowsky.

Sommer auf Poel: Höhepunkt im Tournee-Kalender

Auf den Sommer auf Poel freut sich die gesamte Familie in jedem Jahr erneut. „Die Gemeinde unterstützt uns auch sehr. Wir freuen uns, dass wir in jedem Jahr wieder den Platz Am Schwarzen Busch bekommen.“ Noch bis zum 25. August ist das Wolfhager Figurentheater auf Poel. Und im nächsten Jahr wollen die Kaselowskys wiederkommen.

Programm des Wolfhager Figurentheaters Am Schwarzen Busch auf Poel Jeden Dienstag: „Der kleine Rabe Socke: Alles erlaubt oder immer brav sein?“ Mittwochs: „Petterson und Findus: Wie Findus zu Pettersson kam.“Donnerstags: „Der kleine König.“ Freitags und Sonnabends: „Der Grüffelo“ Die Vorstellungen beginnen alle um 17 Uhr. Eine halbe Stunde vor Beginn öffnet die Theaterkasse. Der Eintritt kostet für Erwachsene 8 Euro, für Kinder 7 Euro.

Michaela Krohn