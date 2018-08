Wismar

Der Wismarer Förderverein „Musik in der Kirche“ lädt am 29. August um 20 Uhr in die Nikolaikirche zum Konzert mit dem Pindakaas Saxophon Quartett ein.

Das Pindakaas Saxophon Quartett gastiert kommende Woche in St. Nikolai. Quelle: Foto: Veranstalter

Dessen Markenzeichen ist der noble Ton. Seit seiner Gründung vor 20 Jahren hat es sich in der Musikszene etabliert. Frechweg virtuos vereint das Quartett auf der Bühne mit Barockmusik und Klassik, Tango Nuevo und Jazz vielfältige Musikwelten. In seinem Programm „America!“ präsentieren die Künstler Musik aus der „Neuen Welt“: Amerikanische Klassiker wie Samuel Barbers „Adagio for strings“, Antonin Dvoráks Largo aus der Symphonie Nr. 5 „Aus der neuen Welt“ oder Chick Coreas „Children’s songs“ erklingen ebenso wie die zeitgenössische „North American Suite“ für Saxophonquartett.

Karten für 15 Euro, ermäßigt 10, sind in der Buchhandlung Peplau, Krämerstraße 23, und an der Abendkasse erhältlich.

OZ