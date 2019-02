Wismar

381 Kilometer umfasst das Straßennetz im Landkreis Nordwestmecklenburg. Der Zustand hat sich insgesamt deutlich verschlechtert. Auf 185 Kilometern hat sich in den letzten fünf Jahren die Situation negativ entwickelt. 50 Kilometer erhalten die Note 5, weitere 78 Kilometer die Note 4. Landrätin Kerstin Weiss ( SPD): „Die Botschaft ist angekommen. Wir müssen mehr machen.“

Investitionsstau hat sich erhöht

Kerstin Weiss (SPD), Landrätin Nordwestmecklenburg Quelle: Heiko Hoffmann

Die Verwaltungschefin betont, dass das Problem nicht erst heute erkannt wurde. Zusätzliche Gelder wurden im Haushalt 2017/18 bereitgestellt. Dieser Weg soll fortgesetzt werden. 2019 sollen 5,8 Millionen Euro investiert werden, 2020 weitere sechs Millionen Euro. Hinzu kommen knapp drei Millionen Euro für die Unterhaltung der Straßen.

Dennoch: Der Investitionsstau hat sich von 100 auf 125 Millionen Euro erhöht. Der Kreis könne das nicht alleine schaffen, so die Landrätin. Sie sieht die Landespolitik in der Pflicht, sonst sei die Infrastruktur an der Basis in Gefahr. Weiss: „Die Forderung an das Land lautet, einen Sanierungstopf für Kreisstraßen aufzulegen.“

Bericht alle fünf Jahre

Dr. Frank Wobschal vom Ingenieurbüro Wobschal aus Wismar hat den Zustand der Kreisstraßen analysiert. Quelle: Heiko Hoffmann

Der Landkreis lässt alle fünf Jahre einen Zustandsbericht über die Kreisstraßen anfertigen. Das Ingenieurbüro Wobschal aus Wismar hat alle 55 Kreisstraßen im letzten Jahr bewertet. Immerhin gibt es auch positive Erkenntnisse. Für 75 Kilometer gibt es die Note 1. Das sind 15 Kilometer mehr als 2013. „Das ist immens, aber ein Tropfen auf den heißen Stein“, so Dr. Frank Wobschal.

Zu den jüngsten abgeschlossenen Vorhaben zählen der Brückenneubau bei Neuburg, die Deckensanierung von Thandorf bis Utecht, die Ortsdurchfahrten Zierow, Meierstorf bei Naschendorf und Dorf Mecklenburg.

Liste der Bauvorhaben

Die Liste der Bauvorhaben für 2019/2020 ist lang. Die Ortsdurchfahrt Warnow bei Grevesmühlen, Deckensanierungen in Lübstorf sowie von Elmenhorst nach Grundshagen sind einige Beispiele. Um Wismar herum sind keine Projekte vorgesehen. Planerisch werden ebenfalls eine Reihe von Vorhaben auf den Weg gebracht. Dazu zählen die Ortsdurchfahrten Bernstorf und Damshagen, ein neuer Radweg von Gägelow über Wisch nach Zierow und die Deckensanierung der Kreisstraße von Kritzow nach Rüggow.

Landkreis-Sprecherin Petra Rappen: „Es sind erhebliche finanzielle Aufwendungen erforderlich, um die Kreisstraßen in Nordwestmecklenburg so zu ertüchtigen, dass sie dem gestiegenen Verkehrsaufkommen und der wirtschaftlichen Bedeutung gerecht werden.“

Probleme bereiten vielfach schmale Straßen, weil Alleebäume den Ausbau erschweren oder die Randstreifen stark befahren werden. Kreisstraßen, so Dr. Frank Wobschal, sollten eine Breite von 5,50 bis 6 Meter haben. Das sei längst nicht überall gegeben.

Radwege in Schuss

Mit dem Zustandsbericht wurde auch das Radwegenetz unter die Lupe genommen. Von 2008 bis 2018 sind 17,3 Kilometer hinzugekommen. Aktuell beträgt die Radwegelänge an Kreisstraßen 47,8 Kilometer. Diese befinden sich fast ausschließlich in gutem und sehr gutem Zustand. Lediglich Einzelrisse sollen ausgebessert werden.

Heiko Hoffmann