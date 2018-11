Proseken

Die Hauptstraße trennt Proseken – nicht nur geografisch, sondern auch im Bezug auf schnelles Internet. „Die bauen um uns herum, für mich völlig gaga“, sagt Thomas Kielniak. Der 64-Jährige wohnt gemeinsam mit seiner Frau Marion in einem Reihenhaus in Proseken, in dem Teil, der beim Breitbandausbau nicht berücksichtigt wird. Der Rosenweg, die Birnenallee und die Kirchstraße bekommen kein schnelleres Internet. Doch das wäre dringend nötig, findet Kielniak: „Wir bekommen hier maximal sechs Megabit pro Sekunde rein.“

Am 20. August 2018 erhielt die Wemacom Breitband GmbH den Zuschlag für den geförderten Breitbandausbau im Landkreis. Ebenfalls im August teilte Energieminister Christian Pegel (SPD) mit, dass „jeder Haushalt in Nordwestmecklenburg einen kostenlosen Glasfaseranschluss bis ins Haus“ bekäme. Das dies nicht der Fall ist, bekommen Kielniak und seine Nachbarn zu spüren. Bis 2020 sollen in Nordwestmecklenburg von 60 000 Anschlüssen nur 41 000 gefördert werden. Aber auch hier gibt es Einschränkungen: Nur wer zu diesen Haushalten zählt und rechtzeitig einen Jahresvertrag mit Wemacom macht, erhält die vollständige Förderung. Ansonsten muss ein Eigenanteil erbracht werden. Als Grundlage für dieses Förderprogramm gilt eine Richtlinie der Europäischen Union, die besagt, dass Haushalte mit einer Versorgung von mindestens 30 Mbit pro Sekunde im Download nicht für eine Förderung in Betracht kommen.

Thomas Kielniak sieht durch das langsame Internet seine und die Existenz seiner Frau in Gefahr. Marion Kielniak leitet nämlich Online-Seminare beim Institut für Modelle beruflicher und sozialer Entwicklung. Eigentlich könnte sie diese auch von zu Hause durchführen, doch: „Das Bild ist ständig weg, sie musste sogar schon einen Kurs abbrechen“, ärgert sich Thomas Kielniak. Auch bei seinen Arbeiten für den Verein Prävention und Rehabilitation Deutschland sei er auf ein funktionierendes Internet angewiesen. Deswegen hat sich Kielniak nun zur Aufgabe gemacht, für ein schnelleres Internet zu kämpfen. Nachdem er bei der Telekom die Information bekam, dass sie nicht beim Ausbau berücksichtigt werden, habe er eine Unterschriftenaktion gestartet. Als er bei einigen Nachbarn klingelte, erzählten die ihm, dass sie bei der Telekom etwas abgeschlossen hätten. Als er die Telekom damit konfrontierte, stellte sich heraus, dass „wir vielleicht Kupfer verlegt bekommen und dann theoretisch 100 Mbit durchkommen könnten“, erzählt Kielniak. Doch daran glaubt er nicht. Deswegen soll die Liste mit den Unterschriften der betroffenen Nachbarn an die Wemacom gehen. In der Hoffnung, dass sie vielleicht auch schnelleres Internet bekommen.

Wie der Landkreis auf OZ-Anfrage mitteilt, kann nur in Gebieten gefördert werden, in denen nachweislich der privatwirtschaftliche Markt versagt. Dafür seien die am Markt tätigen Telekommunikationsunternehmen befragt worden, in welchen Gebieten und mit welcher Bandbreite sie bereits ausgebaut haben beziehungsweise in den kommenden Jahren ausbauen werden. Unbefriedigend sei die Situation dort, wo – wie in den genannten Straßen in Proseken – bisher keine Versorgung mit mindestens 30 Mbit besteht und im Zuge der Markterkundung ein Ausbau zwar angekündigt, aber bislang nicht umgesetzt wurde. „Diese Gebiete haben bisher keine Versorgung mit mindestens 30 Mbit und liegen trotzdem außerhalb unserer Förderkulisse“, so der Landkreis weiter. Ob überhaupt und durch wen hier ein Ausbau erfolgen wird, könne der Kreis weder sagen, noch beeinflussen. Die Information, welches Telekommunikationsunternehmen im Zuge der Markterkundung Ausbauabsichten angegeben hat, darf aus Gründen des Datenschutzes nicht herausgegeben werden. Den betroffenen Bürger kann nur geraten werden, sich mit ihrem Telekommunikationsunternehmen in Verbindung zu setzen, um zu erfragen, wann ausgebaut wird.

Christin Tute