Neukloster

Auf der Suche nach neuen Auszubildenden und künftigen Mitarbeitern hat sich das Kieswerk in Neukloster, das zur Unternehmensgruppe Heidelberger Sand und Kies gehört, erstmalig direkt mit dem Gymnasium „Am Sonnenkamp“ zusammengetan und einen Berufsfindungstag für 23 Schüler der 10. Klasse organisiert. An fünf Stationen haben die Jugendlichen das Kieswerk näher kennengelernt – in der Kies- und Sandgrube, im Labor, im Betonsteinwerk, in der Rohstoffsicherung und im Vertrieb. Zudem gab es einen Workshop für die Schüler, bei dem ihnen Ausbildungsberufe und das Trainee-Programm des Unternehmens vorgestellt wurden. „Wir können in Neukloster alle Bereiche des Unternehmens in der Produktionskette von Anfang bis Ende abbilden“, betont Dirk Berger, der für Rohstoffsicherung und Grundstückswesen zuständig ist.

Zur Galerie Schüler besuchen das Kieswerk Neukloster

Kieswerk ist an fünf Standorten in Region aktiv

Zum Kieswerk in Neukloster gehören insgesamt fünf Standorte. An vier von ihnen wird zurzeit aktiv abgebaut. „Wir sind ja abhängig von den Rohstoffen und die sind endlich“, erklärt Fred Schellin, der den Schülern die Kiesgrube direkt vor der Stadt zeigt. Acht Millionen Tonnen Kies und Sand werden in Mecklenburg-Vorpommern pro Jahr für die Herstellung von Beton gebraucht. 500 000 Tonnen davon werden am Standort Neukloster abgebaut, jedes Jahr. „Wir bauen mit einem Saugbagger aus dem See ab. Der ist mit einer Saugpumpe und Saugrüssel ausgerüstet. Das gewonnene Material wird dann über eine Spülleitung gefördert“, berichtet Schellin. Ansonsten werden auch oberhalb mit dem Radlader abgebaut.

Rohstoffe reichen in Neukloster noch fünf Jahre

Die Schüler zeigen sich interessiert, hören dem Fachmann gern zu. In ein Kieswerk kommt man schließlich nicht alle Tage. Fred Schellin ergänzt noch: „Wenn wir hier eines Tages fertig sind, wird das ein richtig schöner See mit einer guten Tiefe sein.“ Denn nach dem Abbau folgt die Rekultivierung der Kiesgrube – das ist Vorschrift. „Wir greifen hier sicherlich in die Natur ein, das stimmt“, sagt Schellin. „Wir geben ihr aber auch etwas zurück.“ So seien zum Beispiel Nadelwälder direkt neben der Grube entstanden. In etwa fünf Jahren sei der Standort Neukloster/Perniek erschöpft. Allerdings gebe es noch weitere Vorräte an den Gewinnstätten des Kieswerks Neukloster. Schellin erklärt auch, wie der gewonnene Rohstoff weiterverarbeitet wird, welche Körnung sich wofür eignet. „Wir produzieren hier hauptsächlich Betonzuschläge“, sagt Fred Schellin. Und die werden von Neukloster vor allem in die Region Rostock, aber auch nach Kühlungsborn, Bad Doberan in andere Orte an der Ostsee.

Heidelberg Cement in Neukloster Seit 1960 werden am Standort Neukloster Sand und Kies abgebaut. Das Kieswerk vor den Toren der Stadt gehört inzwischen zur weltweit agierenden Heidelberg-Cement-Gruppe mit 59 000 Mitarbeitern und 3030 Standorten in 60 Ländern. Der Standort Neukloster ist eines von 56 Sand- und Kieswerken. Zum Werk in Neukloster gehören zurzeit fünf Abbaugebiete in der Region.

Gymnasium bereitet Schüler gezielt auf Ausbildung und Studium vor

„Es ist schon spannend, das Kieswerk mal aus der Nähe zu sehen“, sagt Schüler Hannes Kempcke. Klassenleiterin Uta Ehrke ist mit der Gruppe Jugendlicher ins Kieswerk gefahren. Ein normaler Wandertag war das für die Schüler übrigens nicht. Einen Bericht darüber mussten auch sie verfassen. Schließlich sollten sie sich auch Gedanken darüber machen, wo es nach der Schulzeit hingehen soll. „Wir führen an unserer Schule das Berufswahlsiegel und bereiten unsere Schüler gezielt auf Studium und Ausbildung vor“, erklärt Lehrerin Uta Ehrke. Andere Schülergruppen waren so schon im Klärwerk und im Wasserwerk Neukloster. Es gehe darum, den jungen Menschen vor Ort zu zeigen, wie Ausbildung und Arbeit ablaufen.

Während eine Gruppe sich von Fred Schellin alles in der Kiesgrube vor Ort erklären lässt, besuchen die anderen Gruppen Labor, Workshop, Rohstoffsicherung und Betonsteinwerk. Anna-Maria Kraft aus der Marketing-Abteilung von Heidelberg-Cement-Gruppe sagt: „Das Unternehmen will so auch herausfinden, was den jungen Leuten wichtig ist.“ Nicht immer seien es Dienstwagen und ein hohes Gehalt. Viele wollen auch die Ausbildung in ihrer Heimat machen.

Michaela Krohn