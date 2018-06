Musizieren ist eine Beschäftigung, die Ausdauer, Fleiß, Teamgeist und soziale Fähigkeiten wie gegenseitige Rücksichtnahme und Wertschätzung fördert. Diese Ansicht teilen die Verbundene Regionale Schule und Gymnasium „Tisa von der Schulenburg“ (KGS) in Dorf Mecklenburg und die Integrierte Gesamtschule in Wulfen in Nordrhein-Westfalen. In beiden Schulen ist deshalb das Bläserklassenprojekt eines der Aushängeschilder. Seit elf Jahren werden in Dorf Mecklenburg mit großem Erfolg solche Austausche angeboten – seit 2010 treffen sie sich mit Schülern aus Wulfen. Mehr als 100 Bläser aus beiden Standorten teilen sich dann eine Bühne. Die Wulfener und die Dorf Mecklenburger Schüler und Musiklehrer treffen sich dann zwei Wochen lang zum gemeinsamen Proben, eine Woche davon in Wulfen, einem Stadtteil von Dorsten, und eine in Dorf Mecklenburg.

Den Kontakt zwischen beiden Schulen hat Ordensschwester Barbara im Ursulinenkloster in Dorsten hergestellt. Nach Dorsten hatte die KGS Dorf Mecklenburg im Zuge ihrer Namensgebung Kontakt aufgenommen, weil Tisa von der Schulenburg dort ab 1950 als Schwester Paula lebte. Inzwischen ist der Orchesteraustausch eines der Highlights in den Bläserklassen. Während ihrer Aufenthalte wohnen die Schüler bei Gastfamilien, lernen neben neuen Freunden natürlich auch die andere Schule, das andere Bundesland und dort viele kulturelle Ausflugsziele kennen.

Die Mecklenburger besuchten im Mai und Juni dieses Jahres zum Beispiel das Römermuseum in Haltern und unternahmen eine Kanutour auf der Lippe. Die Wulfener waren auf Tisas Spuren unterwegs und besuchten ihr Elternhaus in Tressow, das Schweriner Schloss sowie den Wismarer Hafen und die Altstadt. An den Nachmittagen wurde immer gemeinsam geprobt, um den Eltern, Lehrern und Freunden ein tolles Abschlusskonzert zu bieten.

In zwei Jahren wird es das nächste Treffen in Wulfen und Dorf Mecklenburg geben. 2019 ist erst einmal wieder das Orchester der 9. und 10. Klassen mit einem Auswärtserlebnis dran. 2017 ging es zum Bläserklassenkonvent nach Koblenz, auf dem mehr als 1500 Musikschüler vertreten waren. Wohin es im nächsten Jahr gehen wird, bleibt noch geheim.

Undine Lange-Wolff