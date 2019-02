Wismar Verkehr - 130 Tonnen schwerer Transporter blockiert Bundesstraße 106 bei Wismar Der Schwerlasttransport ist in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in Steffin liegen geblieben und wartet auf ein Ersatzteil. Der Verkehr wird zum Teil umgeleitet.

An der Bundesstraße 106 ist in Steffin in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ein Schwerlasttransporter liegen geblieben. In Richtung Schwerin war die Straße auch am Donnerstag noch stundenlang gesperrt. Quelle: Michaela Krohn