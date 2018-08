Peenemünde

Manuela Schwesig zieht die Stirn kraus. „Das ist undemokratisch“, fällt ihr ein älterer Herr ins Wort. Gerade versucht die SPD-Frau zu erklären, wie die Landesregierung die Wolgaster Klinik retten will. Vor dem Historisch-Technischen Museum in Peenemünde wartet die Bürgerinitiative mit Transparenten. 20 Leute. Ein paar Meter daneben die AfD. Die beiden Mahnwachen vermischen sich.

Schwesig wird laut: Sie wolle reden, lasse aber nicht zu, „dass die AfD das Thema politisch instrumentalisiert“. Wortgefechte. Schwesig sichert zu, sich um die Klinik zu kümmern. Es sei „falsch gewesen“, die Stationen für Kinder- und Jugendmedizin sowie die Geburtshilfe zu schließen. Dass das Labor auch dicht ist, habe sie noch nicht gehört. „Das nehme ich mit.“ Die Demonstranten haben mehr erwartet. Seit fast drei Jahren halten sie Mahnwache. Initiatorin Brigitte Knappik winkt ab.

Vermintes Feld auf Usedom

Es ist vermintes Feld, in das sich Schwesig begeben hat. Bewusst sei sie während ihrer Sommertour auch auf die Insel Usedom gekommen, wo die AfD zur Landtagswahl über 30 Prozent der Stimmen errang. Wie konnte es dazu kommen? Die Frage steht im Raum. Schwesig sucht das direkte Gespräch mit Bürgern. Sie wolle wissen, was die denken, erhoffen, erwarten. Dazu die Sommertour. Sie reist durchs Land, redet mit Bauern in Dömitz, lädt zum Bürgergespräch in Gielow, trifft den Demokratischen Frauenbund in Sternberg. Bis zu fünf Termine pro Tag.

Heimspiel in Marlow

In Marlow hat sie ein Heimspiel. 1,9 Millionen Eurpo spendiert die Landesregierung dem Vogelpark für den Neuaufbau der Volieren, die Schnee zu Ostern zerstörte. Parkchef Matthias Haase führt und erklärt; doch Schwesig biegt immer wieder zu Bürgern ab, fragt drauflos. Urlauber erkennen die frühere Bundesfamilienministerin. Ein Paar aus Thüringen lobt ihre Arbeit: weiter so! „Bleiben Sie MP“, sagt der Mann. Die Landesmutter lächelt, füttert Kangurus und Lemuren. Am Eingang verstopft sie die Tür, weil sie spontan Besucher anspricht. Christian Wojaczyk aus Demmin will ein Foto. Er lobt, dass Schwesig die Abschaffung der Elternbeiträge in Kitas ab 2020 durchgesetzt hat. „Das sind für uns 3600 Euro Ersparnis im Jahr“, sagt der Vater von drei Kindern. „Hallo?!“

Besuch bei „letzten Indianern“ in Stralsund

In Stralsund streicht Schwesig mit der Hand über Furnierholz. Geschäftsführer Guido Krüger berichtet, wie das Möbelwerk zu kämpfen hatte. „Wir sind die letzten Indianer im Norden, wo das Wigwam noch qualmt.“ Ein saurer Scherz. Jetzt sei das Werk neu aufgestellt – mit dem Nischenangebot, Wunscheinrichtung aus 200 Möbel-Elementen zusammenzustellen. Es gebe wieder 80 Beschäftigte. Schwesig fragt nach dem Lohn der Leute. 1800 bis 2200 brutto. Dann läuft sie schnurstracks zu René Walter. Der 45-Jährige kam vor ein paar Jahren wieder nach MV zurück. Vorher war er zum Arbeiten in Bayern und Österreich. Dann kam der Lockruf der Möbelwerke. Er wolle, dass seine Familie hier aufwächst. Schwesig hört lange zu. Von Azubi Johanna Lenk will sie wissen, wie das Leben so ist. „Ich will auf jeden Fall hier bleiben“, sagt die 25-Jährige lächelnd.

Bessere Bahnanbindung für die Wissenschaft

Kurz darauf hat die Ministerpräsidentin einen roten Schutzhelm auf und klettert eine Treppe neben dem gigantischen Stellarator im Greifswalder Max-Planck-Institut empor. Ein Metallkasten mit Spulen, in dem Physiker ein starkes Magnetfeld aufbauen, um Plasma zu erhitzen und Energie zu erzeugen. Seit 1996 werde geforscht, sagt Prof. Thomas Klinger, Leiter des Projektes „Wendelstein 7X“. Ab 2050 sollen weltweit Fusions-Kraftwerke gebaut werden – so der Plan. Wieder hakt Schwesig nach, will wissen, wo der Schuh drückt. Ein Wunsch der Wissenschaftler ist so gar nicht vom Fach: eine bessere Bahn-Anbindung von Greifswald nach Berlin.

Innovationen in Greifswald

Weiter geht’s in Greifswald. Carsten Mahrenholz rudert beim Reden wild mit den Armen. In einer Villa am Bahnhof haben er und andere frühere Mitarbeiter des Leibniz-Instituts eine Firma ausgegründet: Coldplasmatech, ein Medizinprodukte-Hersteller. Das Büro verströmt den Charme einer Studentenbude. Auf Mahrenholz’ Schreibtisch steht ein Lego-Modell des Star-Wars-Raumschiffs „Millennium-Falke“. Daran baue er immer mal wieder. Kreativität sei wichtig. Die Firma arbeitet an einer Revolution in der Wundheilung. Eine Art Pflaster solle durch ionisierte Luft chronische Wunden schließen. Millionen Patienten wäre geholfen. Haken: Die Hürden bis zur Markteinführung seien hoch. Ein Konzern habe die kleine Firma schon kaufen wollen, vermutlich, um das Produkt vom Markt zu nehmen. Abgelehnt. „Aus Verantwortung gegenüber den Patienten“, sagt Mahrenholz. Geld verdienen komme später, hoffentlich. Respekt!, so Schwesig.

Geldregen in Peenemünde

Dann Peenemünde. Sonnenschein, 25 Grad. Die Quälgeister zur Wolgaster Klinik. Auf dem Dach des Museums, in dem Hitler einst Raketen bauen ließ, kündigt Schwesig an: Land und Bund geben zehn Millionen Euro, um die Ausstellung zu erneuern. Museumschef Michael Gericke reckt vor Freude beide Daumen in die Luft. 1,2 Millionen bekommt der Bürgermeister für die Instandhaltung des alten Sauerstoffwerks. Hilfe für Vorpommern. Schwesig schiebt ihren Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) nach vorn. Irgendwie muss die Region doch zur Ruhe zu bringen sein.

