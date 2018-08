Wismar

Schwimmen, Filme gucken, Honig naschen – am Wochenende ist einiges los in der Region. Am Sonntag, 26. August, geht es beim Wismarbuchtschwimmen 3,5 Kilometer durch die Ostsee – von Hinterwangern auf der Insel Poel bis nach Hohen Wieschendorf. Die Wertung des Wettbewerbs erfolgt in fünf Altersklassen – angefangen von den 14-Jährigen bis zu 60 Jahre und älter.

Kinder von 8 bis 13 Jahren können 500 und 800 Meter zurücklegen. Start und Ziel ist für sie Hohen Wieschendorf. Voraussetzung ist, sie sind im Besitz des Deutschen Jugendschwimmpasses „Silber“. Die Anmeldung der jungen und älteren Teilnehmer erfolgt von 8.45 bis 9.45 Uhr in Hohen Wieschendorf. Um 10.30 Uhr fällt der Startschuss für das Kinderschwimmen. Die Frauen und Männer laufen gegen 11.15 Uhr in die Ostsee. Gegen 12 Uhr werden die Schnellsten in Hohen Wieschendorf erwartet. Dort gibt es ab 11 Uhr auch eine Hüpfburg und Spiele mit der Freiwilligen Feuerwehr Neuburg.

Ein Norddeutscher Honigmarkt findet am Sonnabend, 25. August, ab 10 Uhr an der Nikolaikirche in Wismar statt. Regionale Imkereien präsentieren ihre verschiedenen Honigsorten und viele weitere Produkte rund um die Biene, wie zum Beispiel Kerzen, Seifen, Kosmetik und Bonbons. Besucher können die Honigsorten sowie Honiglimonade verkosten und in einem Bienenschaukasten Bienen in ihrem Stock beobachten.

Auf mehr als 500 Tonnen feinstem Sand mitten auf dem historischen Wismarer Marktplatz baggern, pritschen und hechten am Sonnabend, 25. August, ab 9 Uhr Volleyballspieler. Sie kämpfen auf mehreren Feldern um den 70 Zentimeter großen Round-Table-Cup, einen Wanderpokal in Form der Wasserkunst. 32 Teams haben sich zum Beachvolleyballturnier angemeldet. Zuschauer sind willkommen. Es gibt Musik, Moderation und Gewinnspiele.

Die beliebten Filmabende im Wismarer Museumshof werden am Sonnabend, 25. August, fortgesetzt. In Kooperation von Filmbüro MV und Museum „Schabbell“ wird der Film „Das große Museum“ von Regisseur Johannes Holzhausen gezeigt – im gemütlichen Innenhof des Museums an der Schweinsbrücke. Der Film startet um 21 Uhr. Doch schon ab 20 Uhr gibt es einen Blick hinter die Kulissen der Museumsarbeit. Eine besondere Aktion zur Einstimmung auf den Film hat der Restaurator vorbereitet. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt fünf Euro. Reservierungen unter: 03841 / 2 24 31 10.

Zum zehnten Mal lädt der Förderverein der Stadtbibliothek Wismar am Sonntag, 26. August, von 15 bis 18 Uhr zu den „Wismarer Lesegärten“ ein. In 13 idyllischen Altstadtgärten beginnen jeweils um 15, 16 und 17 Uhr Vorlesedurchgänge. Erstmalig wird im Garten des wiedereröffneten Stadtgeschichtliches Museums „Schabbell“ gelesen, wo es um Reise-Tagebücher des Museums geht.

Ebenfalls neu ist der Garten der Friseurmeisterin Margit Skowronek, Hinter dem Chor 7, dabei. Dort geben Dr. Dagmar Kaiser und Detlef Kristeleit aus ihren Büchern neuzeitliche Begegnungen auf ihren Reisen zum Besten.

Im Innenhof der Heiligen-Geist-Kirche wird mehrsprachig gelesen: Arabisch (Hasan Layek), Ukrainisch (Julia Orlenko) und Vietnamesisch (Thy Le Thi Bich) - und alles auch auf Deutsch. Im Garten Hinter dem Chor 13/15 präsentieren Akteure des Vereins Kulturmühle Wismar Texte aus dem Theaterstück „Hohn der Angst“ nach Dario Fo. Im Garten Scheuerstraße 1 a setzen Mitglieder des Vereins Deutsch-Schwedische Gesellschaft schwedische Nobelpreisträger in den Mittelpunkt.

Auf dem Hof des Stadtarchivs in der Gerberstraße wird Dr. Nils Jörn unterhaltsam über Wismar in der Reformation informieren. Mit von der Partie ist auch in diesem Jahr der Schreibzirkel „LeseZeichen“ im Garten der „Casa Lissy“, Großschmiedestraße 1. Im Garten der Begegnungsstätte „Das Boot“, Lübsche Straße 44, lesen die Mitglieder des hauseigenen Schreibzirkels Selbstverfasstes, ergänzt durch „Hundegeschichten“, aufgeschrieben von Adelheid Karney und vorgelesen von Siegfried Michaelis.

Im Garten des Welt-Erbe-Hauses, Lübsche Straße 23, tragen Christoph von Fircks sowie Herbert Tietböhl und im Garten des Stadthotels „Stern“, Lübsche Straße 9, Petra Block, Rita Hausen und Manfred Kolb ihre Texte vor. Frauenpower herrscht im Garten Wasserstraße 8, wo Katja Burmester unter anderem aus dem Buch „Die Dinge geregelt kriegen, ohne einen Funken Selbstdisziplin“ und Solvig Klingbiel aus ihrem Roman „Sommermelodie“ lesen.

Aber auch Sagen und Märchen sind bei den zehnten Lesegärten vertreten: Im Garten der Seniorenwohnanlage „Schwarzes Kloster“ lesen Evamarie und Dr. Frank Löser Wismarer Sagen. Und im Garten der Großen Stadtschule „Geschwister-Scholl-Gymnasium“ tragen Schüler hoch- und plattdeutsche Märchen vor.

In allen Lesegärten steht auch in diesem Jahr eine Schlechtwettervariante zur Verfügung. In vielen Gärten stehen flüssige und feste Gaumenfreuden bereit.

Anlässlich des zehnten Jubiläums findet am 26. August ab 18 Uhr auf dem Hof der Stadtbibliothek (Zeughaus), Ulmenstraße 15, ein Lesegarten-Hoffest statt, bei dem nicht nur alle Gartenbesitzer und Lesenden anwesend sind, sondern hoffentlich auch viele Zuhörer der diesjährigen 13 Lesegärten und Beteiligte der zehn Jahre. Flotte Musik von „Leela Mare“ sorgt für gute Stimmung. Fürs leibliche Wohl gibt es gegrillte Bratwürste, Gemüsesuppe und sommerliche Getränke. Der Förderverein der Stadtbibliothek Wismar wünscht allen Zuhörern viel Freude und gute Unterhaltung.

Schröder Kerstin