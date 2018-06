Wismar

Am Mittwoch macht wieder ein großes Schiff im Wismarer Hafen fest – das Kreuzfahrtschiff „Seabourn Ovation“. Bereits gegen 7 Uhr wird es am Liegeplatz 17 erwartet. Das im Jahr 2016 gebaute, luxuriöse Schiff ist 210 Meter lang und 28 Meter breit und kann bis zu 600 Passagiere an Bord nehmen. Die „Seabourn Ovation“ fährt unter der Flagge der Bahamas und wird zum Ende ihres Erstanlaufs in Wismar vom Shantychor und dem Schützenverein verabschiedet – das Auslaufen findet gegen 15 Uhr statt.

Kerstin Schröder