Seefeld

Im April wird die Vollblutaraber-Stute „Asli“ 22 Jahre alt. Doch diesen Geburtstag hätte das Tier beinahe nicht mehr erlebt. „Eine Tierfreundin hatte die völlig abgemagerte und entkräftete Stute auf einer Koppel in der Nähe von Crivitz entdeckt und uns arlamiert“, berichtet die Leiterin vom Aktion Tier-Lottihof, Christine Geburtig. Offensichtlich wurde es bei seiner Haltung vernachlässigt. Das Pferd wurde von seinem Besitzer losgeeist und auf den Gnadenhof gebracht.

„Bei eingehender Untersuchung stellten wir fest, dass die Zähne der Zuchtstute völlig marode sind und sie deshalb keine normale Nahrung mehr zu sich nehmen kann“, erklärt Geburtig. Das hätte der Halter sehen und entsprechend handeln müssen. „Der hat die Stute doch nur als Gebärmaschine benutzt“, ist Doreen Huff, Mitglied im Vorstand des Betreibervereins Lottihof sauer. Die gelernte Pferdewirtin erzählt, dass der Vollblutaraber ein Fohlen nach dem anderen zur Welt gebracht hat.

Die Zähne der Stute sind inzwischen gemacht – ganze vier mussten gezogen werden. Ein Umstand, der für die Ernährung des Pferdes bis an sein Lebensende Probleme bereiten wird. „Asli muss jetzt ausschließlich eingeweichtes Futter bekommen – und das fünf Mal am Tag“, so Lottihof-Chefin Geburtig. Eine teure Angelegenheit, weshalb Tierfreunde gesucht werden, die über eine Patenschaft für das Tier den Gnadenhof unterstützen. Immerhin kann sie über 30 Jahre alt werden.

Durch die andauernde mangelhafte Ernährung hatte sich der Allgemeinzustand von Asli so verschlechtert, dass sie obendrein auf ihrem Körper massiv von Milben befallen ist. Das ist der Grund, weshalb die Stute aktuell noch getrennt von den anderen zwölf Pferden auf dem Hof gehalten werden muss – kein schöner Zustand für ein Herdentier. „Aber das werden wir sicher schnell in den Griff kriegen und dann kann Asli auch in die Gruppe“, ist Doreen Huff sicher.

Peter Täufel