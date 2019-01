Wismar

Der Seehafen Wismar will ein neues Verwaltunsgebäude an der Ecke Kopenhagener Straße/ Stockholmer Straße errichten. Derzeit wird die Fläche als Parkplatz genutzt. Der Seehafen hat sich die Fläche optional von der Stadt gesichert.

Der Unesco-Sachverständigenbeirat hat sich am Montag in Wismar auch mit diesem Vorhaben beschäftigt. Allerdings sind die Pläne auch in der zweiten Sitzung nicht für gut befunden worden. Also muss erneut nachgebessert werden. Dennoch geht Bausenator Michael Berkhahn ( CDU) davon aus, dass schon im nächsten Jahr die Arbeiten für das neue Verwaltungsgebäude beginnen könnten.

Ein weiteres Thema war der Thormann-Speicher. Ein Schweriner Investor hatte im letzten Jahr das Gebäude von der Stadt gekauft. Läden, Gastronomie, Gewerbe und Büros sollen einziehen. Allerdings sind noch gestalterische Fragen sowie der Brandschutz abschließend zu klären.

Auch der geplante Neubau eines Wohnhauses in der Dr.-Leber-Straße 48 und in der Turmstraße 23-27 wurden diskutiert. Hier gibt es grundsätzlich grünes Licht. Bei der Gestaltung muss allerdings auch hier nachgebessert werden.

Die Komplettsanierung der Goethe-Schule war das fünfte Vorhaben, mit dem sich der Beirat beschäftigt hat. Das Vorhaben des Landkreises „ist eine sehr umfassende Maßnahme“, so der Beirat. Im Zuge der Sanierung sollen vier Klassenräume im Dachgeschoss zusätzlich gewonnen werden. Auch ein Fahrstuhl ist geplant. Ausgegangen wird von einer zweijährigen Bauzeit. In der Zwischenzeit müssen die Schüler an eine „Containerschule“ zum Friedenshof wechseln.

Heiko Hoffmann