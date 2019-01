Boiensdorfer Werder

Seltenes Fotoglück hatte Jörg Sültmann dieser Tage. Der Boiensdorfer entdeckte mehrere Seehunde vor der Ostseeküste im Bereich zwischen Boiensdorfer Werder und der Vogelschutzinsel Langenwerder. Die Tiere hatten sich auf Steinen niedergelassen und aalten sich in der Sonne. Elf auf einen Streich zählte Sültmann, der als Ostseemaler in der Region bekannt ist. „Leider bekommt man sie nicht alle auf einmal aufs Foto“, bedauert der Hobbyfotograf.

Zwei Seehunde sonnen sich auf Steinen in der Mecklenburger Bucht. Im Hintergrund die Vogelschutzinsel Langenwerder. Quelle: Jörg Sültmann

Nach Angaben von Linda Westphal vom Meeresmuseum Stralsund ist es nicht ungewöhnlich, Seehunde in dieser Region zwischen Wismarbucht und Salzhaff zu sichten, da sie ganzjährig in der Wohlenberger Wiek vorzufinden sind. Sie kommen aus dänischen und schleswig-holsteinischen Gewässern, wo sie heimisch sind. Das Meeresmuseum plane, im Frühjahr eine Webcam auf der Sandbank Lieps in der Bucht vor Boltenhagen zu installieren, informiert die wissenschaftliche Mitarbeiterin.

Sie zeigt sich dennoch überrascht: „Es ist trotzdem recht selten, gleich mehrere Tiere zusammen zu sehen“, berichtet die Meeresbiologin auf Nachfrage der OZ. „An dem rundlichen Kopf mit der kurzen Schnauze und der markanten Stirn lassen sich die Seehunde sehr gut bestimmen.“ Weibliche Tiere können bis zu 160 Zentimeter groß und 100 Kilogramm schwer werden, während männliche Seehunde bis zu 180 Zentimeter lang und 120 Kilogramm schwer werden können.

„Damit sind sie wesentlich kleiner als die nahe verwandten Kegelrobben, die ebenfalls schon in der Mecklenburger Bucht gesichtet wurden“, sagt Linda Westphal. Die Expertin verweist auf ein weiteres Merkmal, wodurch sich die in Größe und Gestalt sehr ähnlichen Tiere voneinander unterscheiden lassen: „Die Nasenlöcher der Seerobben sind V-förmig angeordnet. Dadurch können sie gut von den jungen und/oder weiblichen Kegelrobben unterschieden werden.“ Kegelrobben würden von Osten in die Mecklenburger Bucht wandern. Sie sind in vorpommerschen Gewässern rund um Rügen und Usedom beheimatet.

Die Mitarbeiter im Meeresmuseum Stralsund freuen sich sehr über alle Meldungen von Walen und Robben, zeigt sich Linda Westphal dankbar und erklärt: „Die Daten helfen uns, Gebiete, die für die Tiere von besonderem Interesse sind, zu identifizieren und tragen zur Erforschung und Schutz unserer heimischen Meeressäugetiere bei.“

Haike Werfel