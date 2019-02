Groß Stieten

70 – diesen runden Geburtstag haben Christel und Herbert Stellmacher aus Groß Stieten schon einige Jahre hinter sich. Heute feiern sie aber wieder die 70 – ihren 70. Hochzeitstag. Und den genießen die beiden. Denn sie sind auch nach einer so langen Ehe immer noch glücklich miteinander. „Mein Mann sieht immer noch sehr gut aus“, schwärmt Christel Stellmacher. Kennengelernt hat sie ihren Herbert in Petersdorf. Dort haben ihre Familien in einem Haus gelebt. „Wir haben uns regelmäßig gesehen und dann verliebt“, erzählen sie.

Christel Stellmacher kommt als junge Frau in Kriegsgefangenschaft nach Sibirien. Dort muss sie in einer Ziegelei arbeiten, viel zu essen gibt es nicht. Es ist eine kräftezehrende Zeit. Als sie ihre Eltern in Petersdorf wieder findet, hilft sie ihnen in der Landwirtschaft. Ans Heiraten denkt sie nicht. Doch Herbert Stellmacher, der 1948 aus englischer Gefangenschaft nach Hause kommt, gibt nicht auf und erobert schließlich ihr Herz. Am 19. Februar 1949 geben sie sich in der Beidendorfer Kirche das Ja-Wort. Mit einer Kutsche durch die winterliche Landschaft fahren sie dorthin.

Schnell kommt ihr ältester Sohn zur Welt: Klaus. Er ist heute 69 Jahre alt, sein Bruder Fred 68. Die beiden haben die Familie ordentlich vergrößert. Die besteht zurzeit noch aus fünf Enkel und neun Urenkel. Ihre Kindheit haben die Jungs in Wismar-Wendorf verbracht. Dort ist das junge Ehepaar hingezogen. Schiffsmaschinenbauer Herbert Stellmacher arbeitet auf der Werft, in der Freizeit spielt er Fußball. Seine Frau kümmert sich um die Kinder. Ihre große Leidenschaft ist der Garten. Dort wird alles angebaut. „Wir haben quasi von unserem Garten gelebt“, erzählt der 92-Jährige. Bis zur Rente – insgesamt 40 Jahre – hat er für die Werft tätig, zuletzt beim Erprobungskommando. „Wir haben neue Schiffe eingefahren. Ich wurde dabei immer seekrank und habe die Fische gefüttert“, lacht er. Auch seine Frau arbeitet einige Zeit bei der Werft: Mit der Hausfrauenbrigade säubert sie die Kabinen. Doch die Reinigungsmittel machen ihr zu schaffen, deshalb wird sie Verkäuferin im Schuhladen.

Insgesamt 36 Jahre leben sie glücklich in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Danach ziehen sie in die BRD. 700 Mark Rente hätte Herbert Stellmacher in der DDR bekommen, 2000 sind es im Westen. Zunächst mieten sie sich bei einem älteren Mann ein, später kaufen sie sich ein Haus. „Es war eine schöne Zeit, wir waren im Kegelclub und haben viel unternommen“, erzählen sie. Doch je älter sie werden desto größer wird der Wunsch, wieder in der Nähe der Kinder zu sein. Weil die nicht nach Ostfriesland kommen wollen, kehren Christel und Herbert Stellmacher nach Mecklenburg zurück – nach Groß Stieten. Hier wohnt einer ihrer Söhne. Mit ihm leben sie nun unter einem Dach – in benachbarten Wohnungen.

Kerstin Schröder