Groß Stieten

Charleen Jacobs, aufgewachsen in Groß Stieten bei Wismar, lebt aufgrund ihres Studiums unter der Woche in Rostock. Am Wochenende zieht es die 19-Jährige zurück in die Heimat. Nachdem sie 2017 ihr Abitur in Dorf Mecklenburg absolviert hat, studiert sie seit zwei Semestern Germanistik sowie Kommunikations- und Medienwissenschaften im Zweifachbachelor. Seit ihrem sechsten Lebensjahr spielt die Studentin Handball beim Mecklenburger SV. Sie liest viel, hat sich selbst das Fotografieren beigebracht und schreibt gerne Kurzgeschichten. Im August hat Charleen in der Sportredaktion der OSTSEE-ZEITUNG mitgearbeitet. Jetzt absolviert sie ein vierwöchiges Praktikum in der Lokalredaktion Wismar. „Ich bin mir noch unsicher, ob ich später als Lektorin oder Journalistin arbeiten möchte.“

