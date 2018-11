Wismar

Stürmisch und kalt – das verbindet man mit dem Herbst. Doch der hat auch seine schönen Seiten – auch in der Hansestadt Wismar. Das beweist das Foto von OZ-Leserin Monika Schimmel. Sie hat ein tolles, stimmungsvolles Bild vom Lindengarten gemacht. Ein Spaziergang in der Anlage lohnt sich also. Vielleicht findet man draußen auch noch die ein oder andere Bastelmöglichkeit. Denn im Herbst fallen die Kastanien von den Bäumen. In Parks, Gärten und an Gehwegen lassen sich eine Menge Kastanien sammeln, aus denen sich lustige Figuren, zum Beispiel niedliche Kastanien-Füchse, basteln lassen.

Monika Schimmel