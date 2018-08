Wismar

„Das war laut, aber schön!“, kommentierte Sabine Möller nach dem ersten Schreck – die Wismarer Schützen haben in ihren historischen Kostümen lautstark auf sich aufmerksam gemacht! Die Thüringerin macht gerade Urlaub auf der Insel Poel, das Wismarer Schwedenfest mit dem großen Umzug gestern war ein Zufallstreffer, sprichwörtlich gesehen. Die 40-jährige war begeistert: „So viele verschiedene Kostüme habe ich noch nie gesehen, und die Musik!“ Dazu Gummibärchen, Fähnchen zum Schwenken und nette Leute nebenan – tausende Menschen säumten den „Schwedenweg“. Und hunderte liefen in ihren Verkleidungen und Kostümierungen eben diesen Weg entlang der wichtigen, ehemals schwedischen Gebäuden in der Altstadt und am Altstadtrand entlang.

Was für ein bunter Ausklang für das wunderbar bunte Schwedenfest. Eineinhalb Stunden dauerte es, bis die 30 verschiedenen Gruppen so quer durch die Altstadt marschiert sind. Immer wieder gab es kleine Verschnaufpausen – die Piraten aus Grevesmühlen zeigten Kämpfe, die Kremper Fahnenschwenker warfen ihre großen Fahnen in die Luft und fingen sie wieder, die schwedischen Soldaten in ihren Wolluniformen mussten dringend mit Wasser versorgt werden. Oder die vielen Kinder entlang des Schwedenweges, die genauso dringend mit Süßigkeiten versorgt werden mussten!

Erstmals waren auch Wismarer Schulen – das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium, die Große Stadtschule Geschwister Scholl Gymnasium und die Ostseeschule – eingeladen, sich am Umzug zu beteiligen. Marit Bange, nähbegeisterte Schulsekretärin am Gerhart-Hauptmann-Gymnasium, nähte zusammen mit einigen Mädchen Kleider und Schürzen für ein mittelalterliches Outfit. Einige Garde- und Showtänze unter anderem zeigten die gut 40 Tänzerinnen und Tänzer der Ostseeschule. „Toll, dass die Schulen mitmachen können! Wenn man sich engagiert als Erwachsener, überzeugt das auch die Schüler!“, weiß Musiklehrerin Jana von Spiczak, die mit zu den Organisatoren an der Schule gehört. So geht es vielen Aktiven beim Schwedenweg, die sich immer wieder motivieren lassen und mitmachen.

