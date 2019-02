Wismar

Die zweite Ferienwoche steht im Technischen Landesmuseum Phantechnikum unter dem Motto „Künstliche Intelligenz“. In der Kreativwerkstatt heißt es am Mittwoch für Kinder ab neun Jahren von 13 bis 15 Uhr „Wir bauen Roboter-Marionetten“. Am Donnerstag wird es eine thematisch passende Führung durch das Museum zu künstlicher Intelligenz geben. Sie beginnt um 13 Uhr, ab acht Jahren. Am Sonntag wird für Kinder ab acht Jahren von den Museumsmitarbeitern um 14 Uhr das Labor vorgeführt. Ansonsten öffnet das Phantechnikum dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.

Im Kinder- und Jugendfreizeitzentrum, Friedrich-Techen-Straße 20 in Wismar, steht am Mittwoch eine Schnitzeljagd auf dem Plan. Am Freitag erwartet die Kinder und Jugendlichen um 17 Uhr ein „Ferienhighlight“.

Noch bis Sonntag hat die Eisbahn neben der Markthalle in Wismar täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Für spontane Besucher sind ausreichend Schlittschuhe von Größe 25 bis 50 vorrätig, auch die sogenannten Lauflernbobbys (Robben) sind können ausgeliehen werden. Eisbegeisterte können ihre Runden auf dem Eis drehen oder das Eisstockschießen ausprobieren.

Auch die Wismarer Stadtbibliothek bietet in den Ferien ein Programm an. An den Ferientagen wird von 13 bis 17 Uhr abwechselnd vorgelesen, an Konsole oder klassisch gespielt, mit Origami gebastelt oder es werden Mandalas gemalt. Natürlich kann auch wie immer gestöbert und gelesen werden, die neuesten Kinderbücher und -magazine sind ausgestellt. Der Kreativbereich, die Jugend- und Spielecke und die Lesenischen laden zum entspannten Zeitvertreib ein. Die Stadtbibliothek ist sonst montags bis freitags von 10 bis 18 geöffnet, mittwochs von 13 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Im Theater der Hansestadt Wismar wird am Mittwoch das Stück „Das Wolkenschaf“ aufgeführt. Das Puppenspiel mit Birgit Schuster beginnt um 10 Uhr. Und darum geht es: Christine muss sich verstecken. Der Nachbarsjunge Bobby will schon wieder mit Erbsen auf sie schießen, dabei wünscht sich Christine so sehr einen richtigen Freund zum Spielen. Doch dann findet sie ein kleines, weißes, kuscheliges Wesen. Das Stück ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet.

Michaela Krohn