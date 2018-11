Wismar

Es ist kurz nach 22 Uhr als sich Weltmeister Stefan Nimke seine blaue Krawatte vom Hals zieht. Es ist geschafft, der offizielle Teil ist der Sportlergala ist vorbei. Für den Bahnradsportler allerdings nicht wirklich. Denn als Stargast der Veranstaltung muss er zwischen einigen Tanzeneinlagen mit seiner Frau Marlen immer wieder Autogramme schreiben. Und dafür lässt sich Nimke Zeit. Steffen Kunze hat ihm gerade seine Tischkarte gereicht, auf der steht nun: “Für Steffen – von Stefan Nimbke, Weltmeister 2003, 2009, 2010, 2011, 2012“. Ein schönes Souvenir, freut sich Kunze.

Zur Galerie So ist um die Ehrung herum gefeiert worden

Erinnerungsstücke an die Gala ergattern auch andere Gäste – zum Beispiel mit Fotos. Vor einer großen, glamourösen Bilderwand mit der Aufschrift „Sport Oscar“ kann sich jeder – mit Kostüm oder ohne – ablichten lassen. Und dann gibt es auch noch die Tombola, für die viele Firmen – wie die OSTSEE-ZEITUNG – Preise zur Verfügung gestellt haben. Am späten Abend werden die Gewinner nach vorne gerufen – Torsten Kloß (29) läuft gleich zweimal kurz hinter einander aus dem hinteren Teil der Halle zur Glücksfee. Der Wismarer hat 20 Lose gekauft und zwei davon haben ihm Glück gebracht. Gabriele Bauer gewinnt eine rote Schubkarre, Katrin Remer ein Fahrrad. „Das wäre doch was gewesen, wenn wir das Rad bekommen hätten“, scherzt Marlen Nimke. Ihr Mann kann sich gut noch erinnern, wie alles angefangen hat: „Ein Trainer kam zu uns in die Klasse und sagte: Wer mitmacht, bekommt ein Rennrad.“ Die halbe Klasse habe sich gemeldet, denn ein Rennrad sei zu DDR-Zeiten etwas Besonderes gewesen. „Doch am Ende war ich einer der wenigen, die dabei geblieben sind“, ergänzt Nimke. In diesem Jahr hat es der Olympia-Sieger endlich zur Sportlergala nach Wismar geschafft. Eingeladen ist er schön öfter gewesen. Doch meist habe es mit seinen Sportterminen nicht zusammengepasst. Diesmal ist nichts dazwischen gekommen und Nimke kauft auch einige Tombola-Lose. Bis kurz vor der Verlosung haben die Verkäuferinnen Annelie Scharf, Michelle Ax und Nadine Sprössel mit charmantem Lächeln und goldenen Glitzer-Hütchen erfolgreich die kleinen, farbigen Zettelchen an den Tischen verkauft. Wie sie sind viele Helfer am Start – auch Sophie Huth. Sie steht den Abend über hinter der Kamera, mit der das Geschehen auf eine große Leinwand übertragen wird. Die Wismarerin ist das dritte Jahr bei der Sportlergala Kamerafrau, weil ihr die Veranstaltung Spaß macht. Das Spannende sei, nicht zu wissen, ob auch alles so funktioniert wie man es geplant hat.

Kurz nach 21 Uhr filmt Sophie Huth, wie Vertreter aus Sport und Politik die Leistungen der 20 nominierten Einzelsportler und Teams würdigen – das macht auch OZ-Chefredakteur Andreas Ebel. Der Rostocker ist seit vielen Jahren Gast auf der Wismarer Sportlergala und übernimmt immer wieder gerne einen Teil der Moderation. Diesmal holt er die Gewinner aufs Treppchen – doch nicht ohne vorher noch einmal ein großes Lob auszusprechen: „Alle nominierten Sportler sind Gewinner, alle haben herausragende Leistungen erbracht.“ Deshalb sorgt er vor und nach der Auszeichnung für lautstarken Beifall für alle Kinder, Frauen und Männer, die in unterschiedlichen Sportarten diverse Titel erreicht haben.

Viele Gäste im Saal stoßen schon vor der Preisverleihung auf die Top-Leistungen der Sportler mit Sekt und Orangensaft an. Isabel Hamann füllt sorgt für volle Gläser. Die junge Servier-Dame trägt ein weißes, atemberaubendes Kleid. Sie hat sich wie die Gala-Besucher schick gemacht. Elegantes Schwarz und sexy Rot sind die Farben vieler Frauen. Die Herren tragen das klassische weiße Hemd und dazu ein schwarzes Jackett sowie Krawatte und Fliege – zumindest bis der offizielle Teil vorbei ist. Danach wird etwas legerer bis in die Morgenstunden hinein getanzt.

Kerstin Schröder