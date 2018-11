Wismar

Nachdem die Stadtwerke Wismar in den vergangenen beiden Jahren den Strompreis für die Kunden senken konnten, müssen diese nun wieder tiefer in die Tasche greifen. Schuld ist die Entwicklung auf dem Energiemarkt. Vor allem die Nachfrage nach Öl, Kohle und steigende Kosten für die Kohlenstoffdioxid-Berechtigungen verursachten eine rasante Preissteigerung. Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Grzesko zählt zudem die „unsichere politische- und finanzwirtschaftliche Lage“ zu den Gründen und die zunehmende Stilllegung von Atom- und Kohlekraftwerken. Auch der Einsatz von neuen, moderneren Messgeräten führt zu einer Erhöhung des Grundpreises für Strom.

Beispiel: Ein Haushalt, der 2500 Kilowattstunden Strom pro Jahr verbraucht – in der Regel ein Ein- bis Zweipersonenhaushalt – hat bisher bei den Stadtwerken Wismar 713,70 Euro im Jahr bezahlt. Nun muss er mit rund 30 Euro Mehrkosten im Jahr rechnen. Vor allem die Kosten für die Strom-Beschaffung und die sogenannte Offshore-Haftungsumlagen – viele Windkraftanlagen, die Offshore, also auf offener See montiert wurden, gehen nicht in Betrieb – zwingen die Energieversorger dazu, die Kosten zu erhöhen. „Da haben wir leider wenig Einfluss drauf“, sagt Andreas Grzesko.

Energielieferant will transparent bleiben

Auch Gaskunden müssen künftig mehr bezahlen. Ein Haushalt, der etwa 20 000 Kilowattstunden pro Jahr verbraucht – wie es zu einem kleinen Einfamilienhaus passen würde – muss künftig rund 61,88 Euro mehr im Jahr zahlen. Je nach Tarif entspricht das einer Erhöhung von 5,05 bis 5,75 Prozent mehr an Kosten. „Unsere Kunden bekommen dazu alle ein Schreiben mit der Post nach Hause. Darin erklären wir auch noch einmal, wie die Mehrkosten zustande kommen“, sagt Andreas Grzesko.

„Wir haben wenig Einfluss auf die Höhe der Kosten für die Beschaffung des Stroms“, sagt Andreas Grzesko, Geschäftsführer der Stadtwerke Wismar. Quelle: NH

„Trotz der steigenden Energiekosten sind die Stadtwerke Wismar bei den Gaspreisen noch immer der günstigste Anbieter im Vergleich zu anderen Stadtwerken im Land“, erklärt Vertriebsleiterin Manuela Voigt. Auch gegen andere Wettbewerber mache das kommunale Energieunternehmen der Hansestadt noch eine gute Figur. „Andere Anbieter locken die Kunden oft mit Boni, bei denen sie im ersten Jahr sparen, im zweiten aber umso mehr draufzahlen müssen“, erklärt Grzesko. Die Stadtwerke Wismar wollen allerdings transparent bleiben und keine undurchsichtigen Angebote machen. Daher gebe es dort kein Bonus-System.

85 Prozent der Einwohner beziehen Strom von Stadtwerken

Auch bei der Grundversorgung mit Strom, für die die kommunalen Energieversorger zuständig sind, stehen die Stadtwerke Wismar im direkten Vergleich noch gut da. Nur die Stadtwerke Neustrelitz sind im Land noch ein wenig günstiger. 85 Prozent der Menschen im Einzugsgebiet der Stadtwerke nutzen deren Angebote auch. Dabei gebe es laut Grzesko rund 170 fremde Händler für Strom und rund 120 für Gas. Nicht alle haben in Wismar auch Kunden, könnten sie aber theoretisch haben.

Die Stadtwerke wollen künftig zudem weiter auf eine öffentliche Lade-Infrastruktur setzen. Heißt: Es soll mehr Stromtankstellen für E-Autos geben. „Zurzeit wird vor allem die Ladestation am Parkplatz Turmstraße gut genutzt. Da stehen manchmal schon mehrere Autos an. Auch die Station im Parkhaus am Hafen läuft gut“, sagt Andreas Grzesko. „Wir gucken aber schon nach neuen Standorten“, ergänzt der Stadtwerke-Geschäftsführer.

Die Stadtwerke wollen sich künftig zudem weiter sozial engagieren. 2018 sind bereits 12 500 Euro in Förderprojekte geflossen – unter anderem bei der Caritas, der Deutschen Rheumaliga oder der Freiwilligen Feuerwehr Wismar Altstadt.

