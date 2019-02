Wismar

Strahlender Sonnenschein, düstere Vergangenheit. Gleich acht Stolpersteine wurden am Sonnabend bei bestem Wetter an vier Stellen in Wismar verlegt. Sie erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus. Damit ist die Zahl der Gedenksteine in Wismar auf 31 gestiegen.

Stein für Herrmann Bernhard

Gleich sieben neue Stolpersteine halten das Schicksal der Kaufmannsfamilie Karseboom wach. Ein weiterer Stein Am Schilde 4 erinnert an Herrmann Bernhard. Der Sohn einer jüdischen Familie war in der Reichspogromnacht 1938 inhaftiert worden. Monate später wurde er entlassen. Im August 1939 immigrierte er nach Shanghai/ China und kehrte 1947 nach Wismar zurück.

Geschichtsforscher Falk Bersch (r.) gibt Am Schilde 4 Erläuterungen zum Leben von Herrmann Bernhard. Dessen Tochter Petra Milatz war bei der Verlegung des Stein dabei. Quelle: Heiko Hoffmann

„Das war sehr ungewöhnlich. Die meisten aus Shanghai sind in die USA, nach Palästina und Australien immigriert“, so der Wismarer Geschichtsforscher Falk Bersch. Am Sonnabend war Bernhards Tochter Petra Milatz aus Esslingen bei Stuttgart in der Hansestadt. Mit ihr waren auch ihre Tochter und Enkelkinder in Wismar, um ein Stück Familiengeschichte zu verfolgen. Herrmann Bernhard blieb bis 1966 in Wismar. Dann zog er nach Dresden und starb in dem Jahr. „Ich finde es schön, dass man die Menschen nicht vergisst“, sagt Petra Milatz sichtlich gerührt.

Der Stein für Herrmann Bernhard liegt neben dem seiner Mutter Gertrud. Dieser wurde 2008 verlegt. Inzwischen ist er etwas verwittert. Olga Bellmann, Lehrerin an der Ostsee-Schule und am Sonnabend vor Ort, möchte mit Schülern der 10. Klasse am 29. April einige Steine wieder aufhübschen.

Zur Galerie Acht Stolpersteine wurden am 16. Februar in Wismar verlegt

7 Steine für Familie Karseboom

Im Mittelpunkt stand am Sonnabend aber die damals in Wismar und Umgebung bekannte jüdische Kaufmannsfamilie Karseboom. Hinter dem Rathaus 17, dort wo sich heute „Esprit“ befindet, steht auf einem Stein: „Hier arbeitete Friedrich Karseboom“. An dessen Mutter Frieda erinnert ein Stolperstein in der Dr.-Leber-Straße bei der Sektkellerei/Fitnessstudio „Clever Fit“. Damals wohnte sie in der damaligen Lindenstraße 23. Fünf weitere Gedenksteine wurden Am Vogelsang 7 für Friedrich, Ehefrau Lucie und ihre drei Kinder verlegt.

Falk Bersch recherchiert seit Jahren zu den Wismarer Opfern des Nationalsozialismus. Mit der Familie Karseboom hat er sich besonders intensiv befasst.

Adolf und Frieda Karseboom heiraten 1895. Adolf wird um 1908 Inhaber des Kaufhauses Hirsch, das er 1912 durch ein dreistöckiges Geschäftshaus ersetzen lässt. Nach dem Tod von Adolf Karseboom führen Frieda und vor allem Sohn Friedrich das Kaufhaus weiter. 1933 verlässt sie nach Boykottmaßnahmen durch die Nationalsozialisten und antisemitischen Anfeindungen Wismar und zieht nach Hamburg. Das Wismarer Kaufhaus wird 1935 „arisiert“. Es muss weit unter Wert verkauft werden. Sohn Friedrich und seine Familie fliehen um 1938 aus Nazi-Deutschland nach Palästina. 1956 immigriert die Familie in die USA.

Frieda Karseboom kommt nicht mit. „Sie hatte sich geweigert, Deutschland zu verlassen, weil sie sich um eine Enkeltochter kümmern musste, die aufgrund einer ansteckenden Krankheit keine Ausreisegenehmigung erhielt. So sind beide in Konzentrationslagern ums Leben gekommen“, erklärt Falk Bersch.

1939 muss Frieda ins Hamburger Getto umziehen. Am 15. Juli 1942 wird sie durch die Gestapo nach Theresienstadt deportiert, genauso wie ihre Schwester. Am 21. November 1942 stirbt sie. Enkelin Ingrid Berger, die keine Eltern mehr hatte, wird nach Auschwitz deportiert. Auch sie überlebt das Konzentrationslager nicht.

31 Steine in Wismar 2008 wurden die ersten Stolpersteine in Wismar verlegt, inzwischen sind es 31. Sie werden mit einer Messingplatte überzogen. Darauf eingraviert sind der Name, das Geburts- und das Todesdatum eines Menschen. Die Steine weisen auf den letzten freiwilligen Wohnort hin. Das europaweite Kunstprojekt von Gunter Demnig erinnert an die Vertreibung und Vernichtung der Juden, der Sinti und Roma, der politisch Verfolgten, der Homosexuellen, der Zeugen Jehovas und der Euthanasieopfer im Nationalsozialismus. Finanziert werden die Stolpersteine über Spenden. 120 Euro kostet ein Stein. Weiter Infos über die Wismarer Stolpersteine unter www.wismar.de/stolpersteine

Am Sonnabend waren mit Ethan und Vicki Hertz (beide 66), Lawrence Marks und Caryn Hertz (beide 58) Familienangehörige aus North Carolina ( USA) angereist. Sie waren tief beeindruckt, dass auf diese Weise an ihre Vorfahren gedacht wird. Ethan Hertz, Enkel des Kaufmannehepaars Friedrich und Lucie Karseboom: „Wir sind sehr stolz darauf, dass Wismar an unsere Familie erinnert.“ Es sei für ihn unvorstellbar, dass Menschen wegen einer anderen Religion so behandelt wurden.

Spender für Stolpersteine

Am Vogelsang 7 wohnen heute Sylvia und Wolfgang Hölscher. Im letzten Sommer hatten sie Besuch aus den USA. Bilder wurden mit den Angehörigen der Karsebooms ausgetauscht. „Wir hatten ein sehr angenehmes Gespräch. Ich hätte ihnen gewünscht, dass ihre Familie hier hätte wohnen bleiben können. Das betrübt mich“, so Wolfgang Hölscher.

Gunter Demnig, Initiator der bundes- und europaweiten Stolpersteine, verlegt hier einen Stein für Frieda Karseboom in der Dr.-Leber-Straße. Quelle: Heiko Hoffmann

Er hat mit seiner Frau ebenso für Stolpersteine gespendet wie Peter Dost und Hanjo Lucassen. Sie wohnen in der Nähe des neuen Steins in der Dr.-Leber-Straße. „Wir haben das gemacht, weil es wichtig ist, die Erinnerung am Leben zu halten. Junge Menschen, die ins Fitnessstudio gehen, stolpern hoffentlich über den Stein und fragen sich, was ist hier passiert. Es ist wichtig, dass sich Rechtspopulismus nicht wiederholt“, sagt Hanjo Lucassen, während Gunter Demnig, der Initiator der bundes- und europaweiten Stolperstein-Aktion, den Stein einpasst.

Schüler der evangelischen Schule haben Geld für den Stein Hinter dem Rathaus – einer kostet 120 Euro – gesammelt. Sogar so viel, dass weitere Steine bezahlt werden können. Darüber freut sich am Sonnabend im Beisein von Schülern auch Petra Steffan von der Wismarer Stolperstein-Initiative. Gerd Giese, ebenfalls in dieser Gruppe aktiv, kündigt Stadtführungen zu den Steinen an, über die man stolpern sollte.

Zu den Wismarer Gedenksteinen ist eine Broschüre erschienen. Sogar ein Buch ist geplant. Vize-Bürgermeister Michael Berkhahn ( CDU) würdigte am Wochenende das Engagement aller Beteiligten gegen Rechtsextremismus: „Es ist wichtig, dass wir deutlich machen, was passiert, wenn wir uns nicht dagegen wehren.“

Heiko Hoffmann