Dorf Mecklenburg

Große Freude in Dorf Mecklenburg: Dort ist seit langem wieder ein Storch gelandet. Dr. Karsten Brinker hat die Ankunft des Vogels fotografiert. „Ich fuhr zum Brötchenholen kurz vor 7 Uhr durchs Dorf und guckte wie so oft auf unsere schöne Kirche“, schreibt er in einer E-Mail an die OSTSEE-ZEITUNG. Plötzlich sieht er einen großen Vogel, der gerade vor dem Kirchturm landet. Er hält an, schaut nochmal genauer hin – und tatsächlich: Es ist ein Storch. Schnell greift Karsten Brinker zur Kamera, die auf der Rückbank liegt. Er geht noch ein Stück näher ran, doch das merkt Adebar und fliegt los: Trotzdem entsteht das erste Foto kurz vorm „Abheben“ - der Vogel hat dabei Nistmaterial im Schnabel. Er fliegt weiter, Karsten Brinker fährt ihm hinterher – bis zur Feuerwehr.

OZ