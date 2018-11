Bad Kleinen/Zickhusen

Die noch für den Herbst geplante Einwohnerbefragung in Bad Kleinen zum Ausbau der Verbindungsstraße zwischen dem Ortsteil Gallentin und der B 106 in Zickhusen ist vorerst vom Tisch. Die Gemeindevertreter nahmen die entsprechende Beschlussvorlage zu ihrer Durchführung auf Antrag des Bürgermeisters Joachim Wölm (Die Linke) bei der jüngsten Sitzung wieder von der Tagesordnung. „Der Bürgermeister von Zickhusen hat mir gegenüber geäußert, dass er eine Verbreiterung der Straße auf 5,40 Meter nicht will. Also hat es erst einmal auch keinen Sinn, unsere Einwohner darüber abstimmen zu lassen“, begründete Wölm seinen Antrag. Er wolle zunächst noch einmal mit Zickhusens Gemeindeoberhaupt Hansjörg Rotermann die Sachlage besprechen.

Hintergrund ist, dass diese etwa zwei Kilometer lange Verbindung anteilig im kommunalen Eigentum beider Gemeinden ist – circa 1,5 Kilometer gehören zu Bad Kleinen, der Rest zu Zickhusen. Der ehemalige Feldweg wurde bereits Anfang der 1990-er Jahre gemeinsam im Rahmen des ländlichen Wegebaus in diese schmale, nur drei Meter breite Asphaltstraße verwandelt. Seither wird sie zunehmend auch vom überörtlichen Verkehr zwischen Schwerin und den Räumen Ventschow, Warin, Neukloster oder Sternberg genutzt. Man umgeht so die Ampelkreuzung vor Niendorf und spart rund drei Kilometer Fahrstrecke. Mit Folgen für Fahrbahndecke und Bankette. Letztere werden zusätzlich aufgrund des hügeligen Geländes immer wieder vom Regen ausgewaschen. „Ständig muss repariert und ausgebessert werden, es ist ein Fass ohne Boden“, ist von den Bad Kleinener Kommunalpolitikern ein ums andere Mal zu hören.

Vor acht Jahren soll es deshalb schon mal Überlegungen für einen Ausbau gegeben haben. Als es 2015 um eine Einbeziehung der Straße in den Linienverkehr von Nahbus ging, sagte der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Bernd Heidrich, auf der Bad Kleinener Gemeindevertretersitzung im September: „Ich habe mir mal die Protokolle von damals angeschaut: 2010 hatte die Gemeinde Zickhusen den Vorschlag gemacht, die Straße zu verbreitern. Danach hätte der Anteil Bad Kleinens nach Abzug der Förderung 150 000 Euro für einen entsprechenden Ausbau betragen. Das wurde abgelehnt“, so damals der Kommunalpolitiker der Linkspartei.

Innerhalb der Gemeindevertretung sieht man, wie auch schon 2015, nach wie vor den Kreis in der Pflicht – zumal diese Strecke bereits mehrfach als offizielle Umleitung ausgewiesen wurde, wenn es auf den Straßen in der Umgebung, einschließlich der B 106, Sperrungen zum Beispiel wegen Bauarbeiten gab. Und auch Unternehmen weisen diese Straße als offizielle Zuwegung aus. Auf der Internetseite des Ferienparadies' „Ulis Kinderland“ am Schweriner See heißt es unter Anfahrt: „Kommen Sie aus Richtung Schwerin, fahren Sie bitte die B 106 bis Zickhusen und biegen in Zickhusen rechts ab in Richtung Gallentin.“

Bürgermeister Wölm will nun in den nächsten Tagen noch einmal persönlich mit seinem Amtskollegen Rotermann sprechen. „Wahrscheinlich werde ich darüber hinaus auch die nächste Gemeindevertretersitzung von Zickhusen besuchen um herauszufinden, ob die Abgeordneten der gleichen Meinung wie Rotermann sind“, erklärt Bad Kleinens Gemeindeoberhaupt auf OZ-Nachfrage. Falls es danach dann doch noch zu einer Bürgerbefragung kommen sollte, steht deren Ausgang noch lange nicht fest: Einige Gallentiner Einwohner haben bereits signalisiert, dass sie einem Ausbau dieser Verbindungsstraße nicht zustimmen werden.

Peter Täufel