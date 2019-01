Neukloster/Wismar/Hohenkirchen

Die Entscheidung der Regierungsparteien, die Straßenausbaubeiträge rückwirkend zum 1. Januar 2018 abzuschaffen, wird in Neukloster „zu großen Unfrieden führen“, ist Bürgermeister Frank Meier (parteilos) sicher. Viele Anlieger würden sich benachteiligt fühlen. Denn zwei Drittel aller Straßen, die es 1990 gab, seien bereits saniert worden. Und eine Straße in der Stadt rückt nun besonders in den Fokus: die Straße Zum Holzplatz. Grund: Der erste Teil ist bereits 2017 erneuert worden, der Rest soll dieses Jahr folgen. Theoretisch bedeutet das: Einige Anlieger müssen bezahlen, die anderen nicht. „Oder wir kriegen gar nichts, weil bei diesem Zustand Klagen und Widersprüche vorprogrammiert sind“, betont Meier.

Noch bis vor Kurzem hatte der Bürgermeister den Stopp des Weiterbaus in Erwägung gezogen, weil er nicht wusste, zu welchem Datum das Land die Beiträge abschaffen will und wie genau die Stadt dann an die stattdessen von Schwerin bereitgestellten Gelder kommt. Letzteres ist noch immer unklar. „Trotzdem werden wir die Planungen weiter vorantreiben – bis zur Ausschreibung“, berichtet Meier. Er hofft, dass bis dahin feststeht, wie die Finanzierung abgesichert wird. Trotzdem hält Meier die Entscheidung der Koalitionsparteien für „verantwortungslos“. Der kommunale Straßenbau werde sich künftig erheblich reduzieren. „Weil die Kommunen nicht mehr alleine entscheiden können, sondern das Land mit im Boot ist“, erklärt Meier. Einzelne Beispiele, bei denen Anwohner extrem zur Kasse gebeten wurden, seien in den vergangenen Monaten immer wieder in die Öffentlichkeit gezerrt worden. „Die Hunderten verantwortungsvoll abgeschlossenen Erhebungen der vergangenen 20 Jahre wurden nicht erwähnt. Aber sie sind Realität und gelebte Praxis“, betont Meier. Er versichert: Kein Neuklosteraner hätte aufgrund der Beiträge sein Grundstück aufgeben müssen. Meist hätten sich die Gebühren in einem niedrigen vierstelligen Bereich bewegt. „Dafür ist aber auch der Wert der Grundstücke gestiegen und die Leitungssysteme sind mit erneuert worden, was in Zeiten des Klimawandels wichtig ist.“

CDU und SPD haben mit der Abschaffung der Beiträge auf den Druck einer Volksinitiative reagiert, die dafür mehr als 40000 Unterschriften gesammelt hat (die OZ berichtete). Gegenfinanziert werden soll die Abschaffung durch eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer. Doch für Meier ist klar: Diese Entscheidung der Straßenausbaubeiträge richtet viel mehr Schaden an, als es dem einzelnen betroffenen Anlieger nützen wird.

Auch Wismars Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) ist gegen die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge: „Das ist ein Systembruch. Damit wird die Sozialbindung des Eigentums in Frage gestellt.“ Man hätte gesetzlich etwas an der Erhebungspraxis ändern können, sodass unbillige Härten nicht entstehen. „Der Weg, der jetzt eingeschlagen wird, ist falsch“, meint Beyer. Vom Land muss erwartet werden, dass der Ausfall angesichts des Investitionsstaus zu 100 Prozent ersetzt wird. „Allerdings sehe ich den Kompensationsvorschlag über die Erhöhung der Grunderwerbssteuer sehr kritisch. So wird der Grunderwerb gerade für junge Familien noch schwieriger, als er es angesichts der Baupreise ohnehin schon ist. Das hat für mich nichts mit sozialer Politik zu tun.“

Eckhard Rohde, Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, ärgert sich als betroffener Bürger sehr, dass die Straßenausbaubeträge abgeschafft werden sollen. Als Einwohner von Lübow habe er einen hohen Beitrag zu zahlen gehabt. „Andere kommen unterm Regen durch. Das ist Ungleichbehandlung. Das werden auch alle anderen Bürger in den Gemeinden Dorf Mecklenburg, Bad Kleinen, Groß Stieten und Metelsdorf so sehen, denen ich 2018/2019 einen Straßenausbaubeitragsbescheid schicken musste und die zahlen müssen“, ist Rohde sicher. Beispielsweise werden die Bobitzer Anlieger am Ausbau der Dambecker Straße 2017/2018 beteiligt, während die Bobitzer Anwohner in der Krankower Straße, deren Beleuchtung 2019/2020 erneuert werden soll, wahrscheinlich nichts mehr bezahlen werden.

„Als Verwaltungschef soll es mir recht sein, ich habe dann keine Ausgangsbescheide beziehungsweise Widersprüche gegen Straßenausbaubeiträge zu bearbeiten und muss nicht mehr zu Gerichtsverhandlungen“, sagt Rohde und ergänzt: „Ich denke, es wird einen riesigen Aufschrei geben, wenn eine Straße nicht in Ordnung ist, Bürger sie erneuert haben wollen und die Kommune es sich aber nicht leisten kann. Denn das vom Land angedachte Finanzierungsmodell reicht bei weitem nicht aus.“

Jan van Leeuwen ( CDU), Bürgermeister der Gemeinde Hohenkirchen, ist bei dem Thema zwiegespalten: Gibt es weder Gehweg noch Beleuchtung in einer Straße und die Anwohner wünschen sich, dass das gebaut wird, „dann sollten sie auch an den Kosten beteiligt werden“, meint er. Das gleiche gelte für komplett neue Baugebiete. Muss allerdings bereits vorhandene, marode Infrastruktur erneuert werden, „dann sollten die Anwohner nach Möglichkeit nicht an den Kosten beteiligt werden“, ergänzt der Bürgermeister. In Hohenkirchen werde gerade die Straße Zum Griebenkamp erneuert, um die Zuwegung zum Kindergarten zu verbessern. Dafür müssten die Anwohner keine Beiträge bezahlen, weil sie bereits beim Ausbau der Landesstraße mit herangezogen wurden. „Aber auch in einem solchen Fall sollten sie generell nichts bezahlen müssen, weil die Maßnahme in erster Linie der Kita dient“, sagt Jan van Leeuwen.

Kerstin Schröder und Haike Werfel