Wismar

Spektakulärer Unfall mit glimpflichem Ende: Auf der Autobahn 20 in Höhe der Abfahrt Zurow kam es zu einem Auffahrunfall. Ein Citroen und ein Suzuki gerieten dabei außer Kontrolle – so sehr, dass sich der Suzuki überschlug und mitten auf der Fahrbahn wieder zum Stehen kam. Der Citroen prallte in die Mittelleitplanke und schleuderte auf den Seitenstreifen. Zwei Personen verletzten sich dabei leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden betrug etwa 8000 Euro. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste der Hauptfahrstreifen am Sonntagmorgen gesperrt werden.

Krohn Michaela