Wismar

Noch 18 Tage, dann beginnt für die Handballer der TSG Wismar die neue Saison in der MV-Liga. Doch die Partie am 9. September gegen den SV Einheit Demmin in der heimischen Sporthalle in Wismar ist nur der Pflichtspielauftakt. Denn die neue Spielzeit hat für die Mannschaft des Trainergespanns Sven Hünerbein und Maik Robitt mit der Vorbereitung bereits vor sechs Wochen begonnen.

Es kann wieder eine gute Saison werden.Sven Hünerbein Trainer TSG Wismar

Dabei konnten die Trainer gleich drei neue Spieler in ihrem Team begrüßen. Richard Seidel (23) kommt von der SG Uni Greifswald/Loitz zur TSG. Von dort bringt er Erfahrung aus der 4. Liga mit. „Er ist variabel einsetzbar und mit guten Abwehrqualitäten ausgestattet“, freut sich Sven Hünerbein über den Neuzugang. Aus der Landeshauptstadt, von der zweiten Mannschaft der Mecklenburger Stiere Schwerin, wechselt Robert Köhler (20) in die Hansestadt. „Robert wird im Angriff mit Hannes Jehring unser Kreisläuferduo bilden. Aber auch für die Defensive soll er ein wichtiger Faktor für uns werden“, blickt der Trainer voraus und fügt an: „Beide Spieler kenne ich aus der gemeinsamen Zeit beim Schweriner Nachwuchs. Sie passen charakterlich in unser Team und werden uns auch sportlich weiterhelfen.“

Dritter im Bunde ist Damian Lürbke (20). Er kam durch das Studium nach Wismar und ist auf Linksaußen zu Hause. Sein letzter Verein war die HSG Holsteinische Schweiz. „Damian trainierte jetzt schon einige Zeit bei uns, und zu dieser Saison wird er auch in den Kader aufrücken. Bei ihm sehen wir Möglichkeiten, dass er sich hier in Wismar weiterentwickeln kann“, so Hünerbein.

Teil der Vorbereitung war am vergangenen Wochenende ein Trainingslager in Wismar. Dieses startete bereits am Donnerstag mit einem Testspiel gegen die Lübecker TS. Mit 23:18 konnte die TSG die Partie für sich entscheiden. Wobei für die Trainer das Ergebnis zweitrangig war, denn sie probierten in diesem Spiel einiges aus.

Am Freitag und Sonnabend standen dann fünf Halleneinheiten auf dem Plan, bevor sich die Mannschaft zum Teambuilding aufs Wasser begab. Mit einem Drachenboot und Steuermann Jan Krause von mare-event ging es 90 Minuten durch die Wismarerbucht – bis hinein in den Alten Hafen. Dort legten sich Spieler und Trainer vor den zahlreichen Besuchern des Schwedenfestes mächtig ins Zeug und paddelten unter dem lautstarken Kommando des Trommlers Andreas Link. Am Sonntag folgte zum Abschluss des Trainingslagers die Teilnahme am Schwedenlauf. Das gesamte Team war am Start und erzielte über fünf und zehn Kilometer gute Ergebnisse.

„Uns ist es wichtig, dass wir an solchen Veranstaltungen teilnehmen und Mannschaft und Verein repräsentieren. Aber auch der Teamgeist entwickelt sich bei solchen Maßnahmen, wobei dieser innerhalb unserer Mannschaft sehr gut ist“, lobt Sven Hünerbein seine Jungs.

Mit dem Stand der Vorbereitung zeigen sich die Verantwortlichen zufrieden. In den kommenden 18 Tagen wird noch am Feinschliff gearbeitet, damit Wismars Handballer zum Punktspielauftakt bestens gerüstet sind. „Defensiv wurde bereits viel trainiert, denn da hatten wir in der vergangenen Saison einige Defizite. Gelingt uns in diesem Bereich eine Steigerung und wir halten unsere Qualität im Angriff, kann es wieder eine gute Saison werden“, meint Hünerbein. In der Saison 20/17/18 wurde sein Team Vizemeister in der MV-Liga.

Sven Meyer