Wismar

Alle Jahre wieder ein besonderes Schauspiel vor dem Rathaus: Der Weihnachtsbaum wird aufgestellt. In diesem Jahr ist es eine groß gewachsene Blautanne, die den Wismarer Weihnachtsmarkt schmücken wird. Das Autohaus Hansa Nord in Wismar hat sie der Stadt zur Verfügung gestellt.

Der etwa zehn Meter große Baum stand am Firmengelände am Rothentor. Er verfügt über stattliche Maße: Der Stammumfang beträgt 70 Zentimeter und die unteren ausladenden Zweige sind etwa drei Meter lang, sagt Mike Engelberg. Wie der Leiter der Veranstaltungszentrale berichtet, habe das Autohaus ihm schon zu Jahresbeginn die Tanne als Weihnachtsbaum angeboten. Außerdem stellt es einen zweiten, etwas kleineren Baum für die Georgenkirche zur Verfügung. Laut Engelberg habe es weitere fünf Anbieter gegeben.

In guter Tradition hat die Berufsfeuerwehr die Weihnachtstanne am Freitagmorgen geschlagen, auf den Transporter verladen und auf dem Marktplatz aufgestellt. Im Konvoi mit zwei Feuerwehrfahrzeugen ging es durch die Stadt, abgesichert durch einen Polizeiwagen. Auf dem Marktplatz verfolgten einige Passanten, wie die Tanne per Ladekran vom Transporter gehievt und ins vorgesehene, etwa 1,30 Meter tiefen Loch gestellt wurde. Anschließend stieg einer der sechs Feuerwehrmänner in den Korb der Drehleiter und in die Höhe, um den Baum vom Kranhaken und von den Sicherheitsgurten zu lösen.

Unter den Augen von Schaulustigen wurde am Freitagmittag der Weihnachtsbaum auf dem Wismarer Marktplatz aufgestellt. Die Prozedur dauerte etwa 30 Minuten.

Laut Mike Engelberg wird die Blautanne in der kommenden Woche mit Lichtern geschmückt. Das übernimmt eine Rostocker Firma, die auch für die Stromversorgung des Weihnachtsmarktes zuständig ist. Er wird ab Montag aufgebaut und öffnet eine Woche später am 26. November. Bis zum Sonntag, dem 23. Dezember, laden dann Schausteller und Händler ein.

Markt- und Straßensperrungen

In dieser Zeit, vom 19. November 6 Uhr bis zum 23. Dezember voraussichtlich 22 Uhr, wird der Marktplatz gesperrt sein. Darüber hinaus sind weitere Straßensperrungen in den kommenden Wochen geplant. Aus Sicherheitsgründen wurde in Abstimmung zwischen der Polizei und dem städtischen Ordnungsamt entschieden, während des Weihnachtsmarkts vom 26. November bis zum 23. Dezember von 15 bis 21 Uhr die Zufahrtsstraßen zum Marktplatz für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen zu sperren. Schilder zu diesem Fahrverbot werden in der Mecklenburger Straße in Höhe Bei der Klosterkirche/Kleinschmiedestraße sowie in der Dankwartstraße in Höhe Kleinschmiedestraße/Grüne Straße aufgestellt.

Ferner wird die Marktumfahrung vom 26. November bis zum 23. Dezember von 11 bis 20 Uhr für alle Fahrzeuge gesperrt. Die Hotels bleiben erreichbar, heißt es aus dem Rathaus. Zudem wird eine Ladezone im Bereich der Wasserkunst in Höhe des Reuterhauses eingerichtet.

Nicht zuletzt ist zur offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Sonnabend, dem 2. Dezember, die Marktumfahrung von 11 bis 20 Uhr voll gesperrt. In dieser Zeit gilt ebenso ein Halteverbot. Die Stadtverwaltung bittet alle Fahrzeugführer und Geschäftsinhaber, diese Sperrung zu beachten und hofft auf ihr Verständnis.

Haike Werfel