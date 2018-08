Bad Kleinen

Der Abriss des historischen, denkmalgeschützten Bahnhofs von Bad Kleinen mit gleichzeitigem Umbau der Bahnstation sollte auch ein Problem beseitigen, das den Bahnreisenden lange zum Himmel stank: Die zu hunderten hier nistenden Tauben zu vertreiben. Doch weit gefehlt, die Vögel nahmen sogleich auch die neu gebaute Überführung und die Zugänge zu den Bahnsteigen in Beschlag. Das wiederum rief die Gemeindevertreter des Ortes am Nordufer des Schweriner Sees auf den Plan, die nun massiv eine Nachbesserung seitens der Bahn forderten.

Rostocker Firma beauftragt

Nun scheint eine Lösung gefunden: Die Firma Der Bussard Schädlingsbekämpfung Holz- und Bautenschutz aus Rostock-Roggentin dabei, Netze zu spannen. „Wir haben in Auftrag gegeben, diese so auf der gesamten Länge der Brücke und der Bahnsteigzugänge unter der Überdachung anzubringen, dass die Tauben keine Möglichkeit mehr haben, sich auf die Balken und Verstrebungen zu setzen oder gar Nester zu bauen und zu brüten“, erklärt Andreas Kruse, Arbeitsgebietsleiter Projektrealisierung Konstruktiver Ingenieurbau bei DB Netze auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG. Im Bereich der Bahnsteigüberdachung wird laut Andreas Kruse die Konstruktion so ausgeführt, dass erst gar keine offenen Tragelemente entstehen, auf denen die Tauben einen Unterschlupf finden.

Gemeindevertreter haben Problem diskutiert

Noch auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung waren die Tauben und die zunehmende Vermüllung und Verdreckung der neu errichteten Bahnüberführung Thema gewesen. So forderte Stefan Wirth (CDU) neben der Maßnahmen zur Taubenabwehr auch, „dass auf der Brücke unbedingt Papierkörbe aufgestellt werden müssen“, weil ansonsten die Bahnreisenden ihren Müll einfach dort fallen ließen. Das allerdings stößt bei Andreas Kruse derzeit auf taube Ohren. „Es gibt Abfallbehälter auf den Bahnsteigen und sicher werden auch welche auf dem neu gestalteten Bahnhofsvorplatz aufgestellt werden“, erklärt der Mitarbeiter der Deutschen Bahn.

Arbeiten am Bahnhofsvorplatz

Dieser Neubau wird im September unter Vollsperrung des Platzes beginnen. Nach seiner Fertigstellung wird es dort dann auch wieder Toiletten für die Nutzer der Bahn und des Bahnhofes in Bad Kleinen geben. Sie sind dann nicht mehr gezwungen, wie bereits geschehen, ihre Notdurft in der neu errichteten Überführung zu verrichten.

Peter Täufel