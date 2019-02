Wismar

Am 1. September findet das fünfte Tauffest für Wismar und Umgebung statt. Alle zwei Jahre laden die Gemeinden der Region zusammen mit ihren jeweiligen Pastorinnen und Pastoren zur Taufe in der Ostsee ein. Dort können sich Kinder und Erwachsene ungezwungener und vielleicht auch naturverbundener unter freiem Himmel evangelisch taufen lassen.

Taufinteressenten können sich jetzt schon für die Vorgespräche und Vorbereitungen im jeweiligen Pfarramt melden und die Pastorin beziehungsweise den Pastor dort ansprechen. „Dann trifft man sich und lernt sich kennen“, erklärt Pastorin Antje Exner vom Organisationsteam und von der Wismarer St.-Nikolai-Gemeinde.

Das Gespräch darüber, was die Taufe und damit die Aufnahme in die Glaubensgemeinschaft ausmacht, sei wichtig. „Worum geht es bei der Taufe und worauf lassen sich die Menschen ein; was dürfen sie erwarten und was macht den christlichen Glauben aus“, nennt Antje Exner einige der Themen.

Die Menschen im Erwachsenenalter entscheiden sich mitunter durch persönliche Kontakte zu Christen oder einem Pastor beziehungsweise einer Pastorin zur Taufe. „Oder in Situationen, in denen das Leben nicht mehr so glatt verläuft wie vorher. Wenn man sich bewusst wird, dass das Leben kostbar ist und weniger selbstverständlich“, sagt die Pastorin.

Sie weiß, es gibt gerade in solchen Situationen Menschen, die den Gedanken an die eigene Taufe und damit an das Bekenntnis zum christlichen Glauben schon lange mit sich herumtragen. „Die aber eigentlich weit weg sind von der Institution Kirche, denen manches fremd ist und die vielleicht deshalb Hemmungen haben, in die Kirche zu kommen.“

Die besondere Atmosphäre beim Tauffest am Strand kommt dem entgegen, ohne den festlichen Rahmen der Taufe vermissen zu lassen. Mit Musik und einem anschließenden Familienpicknick – jeder kann dazu etwas beisteuern und christlich teilen – genießen gerade Familien das Fest.

Zum Tauffest am Strand kommen im Schnitt 300 Gäste, die jeweilige Pastorin oder der Pastor nimmt die Taufe direkt im Ostseewasser vor. Das Fest beginnt um 14 Uhr am Strand von Zierow. Antje Exner: „Gäste oder Gottesdienstteilnehmerinnen und -teilnehmer sind natürlich herzlich eingeladen.“

Nicole Hollatz