Wismar

„Ich muss nie wieder zu Ikea. Ich kann jetzt meine eigenen Möbel bauen“, verkündet Katja Lautenschläger stolz nach ihrer letzten Prüfung. Die 30-Jährige hat am Mittwoch einer Prüfungskommission im Berufsschulzentrum Nord in Wismar ihr Gesellenstück vorgestellt und eine „sehr gute 1“ bekommen. Nun ist sie Tischlerin. Damit ist sie allerdings noch immer eher eine Ausnahme. Nur etwa zwei bis drei Frauen machen in der Region pro Jahr eine Ausbildung in dem traditionellen Handwerksberuf. Wegen ihres Talents und besonders guter Leistungen ist Katja Lautenschläger sogar ein halbes Jahr früher mit der Lehre fertig geworden – eine Seltenheit.

Leidenschaft für Holz seit der Kindheit

Die junge Frau, die aus Sachsen kommt, hatte die Ausbildung „erst“ mit 27 Jahren begonnen. Zuvor hat sie in der Gaststätte der Eltern mitgearbeitet. „Ich hatte lange versucht, bei uns einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Das hat aber nicht geklappt“, berichtet sie. Letztendlich hat sie Glück gehabt und eine Stelle bei Treppenmeister Derstappen in Lützow bekommen. „Dort gibt es extra eine Lehrwerkstatt für die Auszubildenden. Das ist toll und ein großer Pluspunkt in diesem Betrieb“, sagt sie. Die Lehrjahre waren für die Sächsin dennoch wahrlich nicht immer leicht, weit weg von Familie und Freund, hat sie sich dennoch durchgebissen. Heimweh, ja, das habe sie auch gehabt. „Aber es hat sich nun gelohnt“, sagt Katja Lautenschläger.

Schon als kleines Mädchen hat sie zusammen mit ihrem Opa, einem Zimmermann, Holzschwerter zum Spielen gebastelt. Als Mittelalter-Fan ist sie inzwischen viel auf Märkten und Festen unterwegs. „Ich habe schon früher zum Beispiel Bänke für Mittelaltermärkte gebaut. Aber jetzt weiß ich erst, warum die damals nicht so lange gehalten haben“, sagt sie schmunzelnd zurückblickend auf die Zeit. Auch ihr Gesellenstück passt zu ihrem mittelalterlichen Hobby. Es ist eine klassische Holztruhe aus geräucherter Eiche. „In die werden die Kleider gelegt, die auf den Mittelalterfesten trage – so, wie man es früher auch gemacht hat. Die kommen nicht einfach in den Schrank“, erklärt Katja Lautenschläger.

Frühzeitiger Gesellenbrief ist eine Seltenheit

Die Truhe hat auch die Prüfer beeindruckt. Jan Voß, Berufsschullehrer und Vorsitzender der Prüfungskommission, sagt: „Das Gesellenstück ist außergewöhnlich gut geworden, eine sehr gute 1.“ Mit 96 von 100 Punkten bei der Prüfung könne seine Schülerin durchaus stolz auf sich sein.

Etwa 20 Lehrlinge werden im Jahr am Berufsschulzentrum Nord in Wismar zum Tischler ausgebildet. Meistens seien auch zwei, drei junge Frauen dabei. „Die Qualität der Ausbildung hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert“, sagt Voß. Auch die Betriebe würden inzwischen mehr Wert darauf legen. Dass jemand aber ein halbes Jahr früher seinen Gesellenbrief bekommt, sei selten. „Das kommt vielleicht alle drei Jahre mal vor“, so der Prüfer.

Die ersten Aufträge von der Familie sind schon da

Katja Lautenschläger will künftig – trotz ihres großen Talents – den Beruf der Tischlerin nur als Hobby ausüben. Denn sie hat inzwischen die Gaststätte der Eltern in Sachsen übernommen und verlässt Nordwestmecklenburg schon wieder. Ganz ohne Holz geht es dann aber doch nicht. Die ersten Aufträge von der Familie sind schon da: „Meine Schwester will sich ein Wohnmobil innen mit Holz ausbauen lassen. Ein Bücherregal hat sie sich auch gewünscht.“

Michaela Krohn