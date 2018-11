Klütz

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 03 zwischen Boltenhagen und Klütz ist am Dienstagmorgen ein Mann verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 45-Jährige gegen 5.30 Uhr mit seinem Kleintransporter in Richtung Klütz unterwegs. Etwa 500 Meter vor dem Kreisverkehr kam er in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der verletzte Fahrer konnte es eigenständig verlassen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10­ 000 Euro. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle halbseitig gesperrt.

OZ