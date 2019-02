Wismar

Sie hat ihren Traumjob, sagt Julia Paetzold. Die 25-Jährige arbeitet seit Juni letzten Jahres im Tierpark Wismar. Hier bekam die Rostockerin, die von Beruf tiermedizinische Fachangestellte ist, eine Stelle als Tierpflegerin. Die zierliche junge Frau ist für die Raubtiere zuständig: für die Luchse, Füchse, Alpakas, Wisente, das Rot- und Damwild, die Nasenbären, Frettchen und die Strauße. Ein ungefährlicher Job? „Schon. Bisher bin ich nur von einem Pferd getreten worden“, sagt sie und lacht. Auf jeden Fall kein leichter Job, wenn sie einen 30 Kilo schweren Futtersack anheben muss. Julia Paetzold winkt ab: „In der Kleintierpraxis habe ich einen 80 Kilo schweren Hund getragen.“ Sie fühlt sich wohl in Wismar, sagt sie, wohnt mit ihrem Freund, der an der Hochschule studiert, in der Nähe des Tierparks. Spaziergänge mit ihrer Dackeldame „Alma“ macht sie gerne und oft durchs Köppernitztal, im Bürgerpark oder am Strand. Foto: Haike Werfel

Haike Werfel