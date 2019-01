Neukloster

Trickbetrug in Neukloster: Ersten Erkenntnissen der Wismarer Polizei zufolge wurde eine ältere Dame in Neukloster am Mittwoch gegen 11 Uhr von einem Mann aufgesucht, der sich als Mitarbeiter eines Gas- und Stromversorgers ausgab. Die Frau ließ ihn ins Haus und zeigte ihm wie gefordert den Gaszähler.

Der angebliche Fachmann teilte der Frau daraufhin mit, dass ihr Gaszähler bereits veraltet sei und unbedingt ausgetauscht werden müsse. Dafür forderte er sie auf, 100 Euro sofort anzuzahlen. Die Dame ging zu dem Ort, wo sie ihr Geld lagerte. Dabei folgte ihr der Mann, den die Dame etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, dunkelhaarig und schlank beschreibt, in auffälliger Art und Weise. Im Moment der Geldübergabe wurde die Frau dann stutzig und gab ihm zu verstehen, dass es erst Geld mit getaner Arbeit gäbe. Der Aufforderung das Haus zu verlassen kam der Mann dann allerdings nach und verschwand.

Im beschriebenen Fall dürfte es sich um den sogenannten Handwerkertrick gehandelt haben, teilt die Polizeiinspektion Wismar mit. Die warnt, keine Fremden in die Wohnung zu lassen und niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen zu geben. Außerdem sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen und im Zweifel die Notrufnummer 110 wählen.

mk