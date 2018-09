Wismar

Der Bau des neuen Werfthotels am Alten Holzhafen in Wismar schreitet weiter voran. Der Rohbau steht: Nach sechsmonatiger Bauzeit ist am Montag das Richtfest gefeiert worden.

Ab dem zweiten Quartal 2019 können Partner und Gäste der Werft in dem Hotel übernachten. Das Besondere: Die Unterkünfte sind aus Schiffskabinen – die gleichen, die als Passagierkabinen an Bord der Global-Class-Kreuzfahrtschiffe eingesetzt werden und eine digitale Spracherkennung haben. Die Kabinen made in Wismar sind im August als Module auf einem Spezialtrailer angeliefert, mit einer speziellen Hebebühne und einem mobilen Kran eingebracht, mittels höhenverstellbarer Rollen in den Rohbau gerollt und dort montiert worden.

Kerstin Schröder