Wismar

Eine 58-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall am Montagmorgen auf der A 20 bei Jesendorf (Nordwestmecklenburg) leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr die Frau in Richtung Wismar, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Aus bislang unbekannter Ursache kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Leitpfosten. Die Frau lenkte daraufhin zu stark gegen, schleuderte über die Fahrbahn und prallte gegen die Mittelleitplanke. Das Auto kam auf der Überholspur zum Stehen. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 6 500 Euro geschätzt.

aab/rnd