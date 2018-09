Boltenhagen

Am Donnerstagabend ist eine 83-jährige Fahrradfahrerin mit einem Radfahrer in Boltenhagen zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist ein 65-jähriger Mann mit seinem Elektrofahrrad auf der Ostseeallee gefahren, als die Frau mit ihrem Rad zwischen parkenden Autos auf die Straße gekommen ist.

Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Mann leicht verletzt hat. Die 83-jährige Niederländerin verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

aab